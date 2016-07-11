Bangladeş'ten Dakka'daki saldırı sonrası İslami kanala yasak

Bangladeş hükümeti, başkent Dakka’da çoğunlukla yabancıların gittiği bir kafeye yapılan ve 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından İslami kanal Peace TV’yi yasaklayacağını açıkladı.

Hükümet, kanalın savunduğu görüşlerin gençleri radikalleştirdiği endişeleri üzerine bu kararı aldığını söyledi.

Bangladeş İletişim Bakanı Hasanul Hak Inu, kanalı yasaklamak için 'idari adımların atılacağını' söyledi.

Inu, Bakanlar Kurulu Peace TV’yi yasaklamaya karar verdikten sonra “Peace TV Müslüman bir toplumla, Kuran'la, Sünnet'le, Hadis-i şerifle, Bangladeş’in anayasasıyla, kültürümüzle, örf ve adetlerimizle tutarlı değil” dedi.

Peace TV Dubai’den İngilizce, Urduca ve Bengalce 24 saat yayın yapıyor.

Kanaldaki hatiplerden Zakir Naik ise konuşmalarının kafe saldırganlarını etkilemiş olabileceği iddialarını reddediyor ve Bangladeş medyasını algı yaratmakla suçluyor.

Vaiz Zakir Naik aynı zamanda Peace TV’nin de sahibi olan Bombay’daki İslami Araştırma Vakfının kurucusu ve başkanı.

Zaik yerel medyaya, “Bangladeş hükümetindeki yetkililerle konuştum. Masum insanların ölümüne yol açan Bangladeşli teröristlerin benim konuşmalarımdan etkilendiklerine inanmadıklarını söylediler” dedi.

Zakir Naik'in İngiltere, Kanada ve Malezya'ya girmesi yasak.