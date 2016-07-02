Bangladeş'te IŞİD saldırısı



Bangladeş güvenlik güçleri Dakka'da bir kafedeki rehine eylemini 6 teröristi öldürerek sonlandırdı.

Ağır silahlar taşıyan İslamcı teröristler, kafede yaklaşık 35 kişiyi rehin aldı.

Bangladeş Hızlı Harekât Taburu komutanı Tuhin Mohammad Masud, “En az altı teröristi vurarak öldürdük ve ana bina temizlendi ancak operasyon hala sürüyor“ açıklamasını yaptı.

Hindistan televizyonu Times Now'ın haberine göre, güvenlik birimleri Gulshan diplomatik bölgesinde bulunan Holey Artisan Bakery adlı kafedeki eylem sonrası 13 kişi kurtarıldı, bunlardan 3‘ü yabancı uyruklu.

Başbakan Sheikh Hasina, bazı sivillerin öldüğünü ve bir militanın da canlı olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Hasina, “13 insanı kurtarmayı başardık ancak bazı yaşamları ise kurtaramadık“ dedi.

Bir ordu sözcüsü ise saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı IŞİD'e bağlı bir grup üstlendi

Bir polis memuru rehine eylemi başladığında binaya girmeye çalıştıklarını ancak kurşunlar ve el bombalarıyla kendilerine karşılık verildiğini söyledi.

Saldırıya IŞİD'e bağlı bir grup üstlendi. Terör örgütü IŞİD, yayınladığı bildiride eylemde 24 kişinin öldüğünü duyurmuş ancak Bangladeş polisi bu açıklamayı reddetmişti.

Başbakan danışmanı Gowher Rizvi, rehine krizinin diplomatik bölgede görevli güvenlik güçlerinin bir klinik dışında silahlı adamları görmesiyle başladığını belirtti. Güvenlik görevlileri yaklaştığında, silahlı bir kişinin oturmak için sırada bekleyen çok sayıda kişinin olduğu bir restorana kaçtığı kaydedildi.

Bangladeş uzun süre topraklarında IŞİD ya da El Kaide militanlarının varlığını reddetmişti.