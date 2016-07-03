Bangladeşli yetkililer: Kafe saldırganları IŞİD mensubu değil

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan, IŞİD’in üstlendiği Dakka’daki saldırıyı gerçekleştirilenlerin yerel bir İslamcı grup üyeleri olduğunu söyledi.

Cuma akşamı bir kafeye baskın düzenleyen saldırganlar yabancı 20 rehineyi öldürmüştü.

Çatışmalarda altı saldırgan ve iki polis de ölmüştü.

IŞİD’in üstlendiğini saldırıyla ilgili haber ajansı AFP’ye konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan, saldırganların IŞİD’le bağlantılarının olmadığını söyledi:

“Bu kişiler Bangladeş Cemaat-ül Mücahit örgütü üyesi. İslam Devleti’yle bağlantıları yok”.

Khan, bu örgütün on yıldan fazla bir süredir yasaklı olduğunu söyledi.

IŞİD, saldırganların IŞİD bayrağı önünde görüldüğünü iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı.

İki günlük yas

Dakka’daki saldırıda ölenlerden dokuzu İtalyan, sekizi Japon, ikisi Bangladeş, bir ABD bir ise Hint uyruklu.

Saldırı ardından Bangladeş’te iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Bangladeş'te 2013 yılından bu yana radikal İslamcı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda artış yaşanıyor.

Ülkede 2013'ten bu yana 20'den fazla ateist yazar, dini azınlık mensubu, siyasi eylemci ve yabancı yardım kuruluşu görevlisi öldürüldü.

Hükümet son dönemde bu saldırıları gerçekleştirdiği düşünülen gruplara yönelik operasyonlarını artırdı.