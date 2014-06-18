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Balyoz'da hak ihlali kararına sanık yakınlarından ilk tepkiler

Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Org. Ergin Saygun’un kızı, AYM kararının ardından 'Peki, şimdi bu hak ihlallerini yapanlar hakkında ne yapılacak?' ifadelerini kullandı

18 Haziran 2014 23:20

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasında 'hak ihlali yapıldığı' yönündeki kararının ardından tutuklu yakınları ve farklı isimlerden ilk tepkiler gelmeye başladı. 

Uğur Ergan ve Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre,  eski Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından “Peki şimdi bu hak ihlallerini yapanlar hakkında ne yapılacak? İnsanlar bu hak ihlali nedeniyle 4 sene hapis yattılar. Buna neden olanlar için bir şey yapılacak mı?” açıklamasında bulundu.

 

Nilgün Doğan: Şükrediyoruz

 

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasıyla ilgili aldığı karar, bu davadan yargılanıp hüküm giymiş askerlerin ailelerini sevince boğdu. Balyoz Davası’nın bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan duygularını Hürriyet’le şöyle paylaştı:

“İnanın artık sabırlar taşmaya başlamıştı. Çok gecikmiş bir karar. Geciken adalet, adalet değildir denir ama buna da şükrediyoruz. Tabii şimdi bu adaletsizliğin hesabını kim verecek bunu merakla bekliyoruz. Adaletsizliğin peşini bırakmayacağız. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra yerel mahkemeye dilekçe vererek, tutuksuz yargılanmayı talep edeceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde işlemin tamamlanmasını umuyoruz. Hepimizin, Türkiye’nin gözü aydın olsun.”

 

Burcu Balanlı: İnanın şoktayım

 

Eski Harp Akademileri Komutanı emekli orgeneral Bilgin Balanlı’nın kızı Burcu Balanlı da şöyle konuştu:

“Çok sevinçliyim, inanın şoktayım. En büyük sevinci tabii ki tahliyeler gerçekleştiğinde yaşayacağız. Eninde sonunda adaletin gerçekleşeceğine inanıyorduk. Hepimizin, ulusumuzun, tüm Türkiye’nin gözü aydın olsun.”

 

‘Peki hak ihlali yapanlar ne olacak’

 

Balyoz davası sanıklarından eski Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun dava süresince ailelerin verdiği mücadelelerin kamuoyu önündeki yüzlerinden biri oldu. Ece Saygun Anayasa Mahkemesi’nin kararını Moskova’da öğrendi. Hürriyet’e telefonla yaptığı açıklamada “Çok mutluyum. Anlatacak kelime bulamıyorum” diyen Saygun diğer taraftan da önemli bir soruyu gündeme getirdi: “Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Peki şimdi bu hak ihlallerini yapanlar hakkında ne yapılacak? İnsanlar bu hak ihlali nedeniyle 4 sene hapis yattılar. Buna neden olanlar için bir şey yapılacak mı?”

 

‘Bu karar hakların teslimidir’

 

Saygun, babası emekli Orgeneral Ergin Saygun’un mahkemenin son günü mahkeme heyetine söylediği “Şimdi kuvvet sizde olabilir. Ama hak hala bizimdir” cümlesini hatırlatarak “Bu karar hakların teslimidir” dedi. Saygun dört senedir inanılmaz bir mücadele verildiğini de vurgulayarak “Mücadeleden hiç vazgeçmedi aileler. Ben özellikle benimle omuz omuza mücadele eden ve hiç vazgeçmeyen kadınlara teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

 

‘Moskova’da dilek tuttum’

 

Bir görev için Moskova’da olduğunu, bu kente her gelişinde, yerel halkın inandığı şekilde dileklerin kabul olduğuna inanılan bir yere gittiğini anlatan Saygun “Yine Moskova’ya gideceğim duyulduğunda herkes bana ‘git mutlaka dilek tut’ dedi. Ben de dün akşam gidip dilek tuttum. Çok soğuktu, titreyerek gittim ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalini tescil etmesi için dilekte bulundum. Dileğim kabul oldu” dedi. 

 

‘Şu an sinir boşalması yaşıyorum’

 

Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun da Twitter hesabında duygularını şöyle dile getirdi: 

“Bir süre beni aramayın. Şu an sinir boşalması yaşıyorum. Yarım saat müsaade. Senelerce en zor zamanlarda tek bir anı hayal edersin. O an gelir. Böyle salak gibi kalırsın. Hah işte o an bu an. Bir ağla, bir gül. Adalet bize bu acıları yaşatanlar hesap verince gelecek ama buna da yetmez ama evet...” -

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