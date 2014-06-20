“Balyoz’da başka belgeler var, savcılığa verdim, Genelkurmay ‘devlet sırrı’ dedi”

Balyoz davasına delil olan belgeleri yayımlayan Mehmet Baransu, sanıklar hakkında verilen tahliye kararına katılmadığını söyledi. “230 sanıklı davada içlerinde haksız yere yargılama yapılanlar olmuştur” diyen Baransu, belgelerin darbe teşebbüsünü gösterdiğini tekrarladı ve elinde yayımlanmamış belgeler olduğunu söyledi. İlgili belgelerin Genelkurmay Başkanlığı’nın orjinal belgeleri olduğunu aktaran Mehmet Baransu, belgeleri yayımlaması durumunda 28 yıl ceza alabileceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “yeniden yargılama” kararı ertesinde İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davasının 230 sanığı için tahliye kararı verdi. AYM’nin “savunma” ve “adil yargılanma” haklarının ihlal edildiğine dair dava süreci, 20 Ocak 2010’da Taraf gazetesinde yayımlanan belgeler üzerine başlamıştı. “Fatih Cami bombalanacaktı” başlığıyla tam sayfa verilen haberin kaynağı olarak 5 bin sayfayı aşan belgeler, CD’ler ve ses kayıtları sunuldu. Haberin yayınından 10 gün sonra haberde imzası bulunan gazetecilerden Mehmet Baransu, belgeleri bir bavul içerisinde ilgili savcılara verdi. Belgelerde ve CD’lerde ortaya çıkan bazı tutarsızlık tartışmalarında haberinin arkasında durduğu söyleyen Baransu, yeniden yargılama kararı nedeniyle AYM’yi eleştirdi. Baransu, “Bu şekilde giderse, Ergenekon, Ayışığı ve Şike davaları da temizlenecektir” ifadesini kullandı.

AYM’nin kararı “esas değil, usul yönünden verdiğini” savunan Mehmet Baransu, “Karara katılmıyorum. Yeniden yargılanma yapılsa da bir şey değişmeyecektir” dedi.

‘Başka belgeler var’

Elinde yayımlanmamış başka belgeler de olduğunu söyleyen Baransu şöyle konuştu:

“Taraf’ın gönderdiği belgelerin mahkemelere verilmesine rağmen, Genelkurmay Başkanlığı, ‘Bu belgeler bizim orijinal belgelerimizdir, devlet sırrıdır’ demesi üzerine mahkemeler bu belgeleri değerlendirmemiştir. Bu belgeler açıklansın, eğer ben açıklarsam 28 yıldan başlayan cezalar alma ihtimalim var.”

‘Aleni bir darbe planı’

“(Eski 1. Ordu Komutanı) Çetin Doğan’ın ‘Balyoz darbe değil, seminer planı’ demesinin bir anlamı yok. Genelkurmay bu belgeleri mahkemelerin kullanmasına izin verirse aleni bir darbe planı olduğu görülecektir.”

‘Haksız yere yargılananlar olmuştur’

“230 sanıklı davada içlerinde haksız yere yargılama yapılanlar olmuştur. Yeniden yargılamada delillerin yeterince incelenmemesi, (Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı) Aytaç Yalman ve (Dönemin Genelkurmay Başkanı) Hilmi Özkök’ün dinlenmesi gerekir.”

‘Yeni ittifak arayışı’

“AKP’nin şu an yaptığı kendine düşman olan insanlarla ittifak yapma çabasıdır. Başkanlığa doğru giden ‘Yeni Türkiye’ sürecinde Erdoğan ve hükümeti yeni ittifak arayışına girmiştir. Bu salıvermeler de bu arayışın bir parçasıdır.”

‘Şaşkınım’

“AKP’nin şu an geldiği noktayı AKP’lilerin görmemesi sebebiyle şaşkınım. ANAP’ın Turgut Özal’ın başına ne geldiyse AKP’nin ve Erdoğan’ın başına da aynısı gelecektir. Başbakan’ın görmediği, ANAP’ın Özal’dan sonra aldığı haldir. Cumhurbaşkanlığı sonrasında AKP’ye ne olacak göreceğiz.”

“2007’den beri bu davalar bize karşı yapıldı diyen Erdoğan, bu tahliyelerle alakalı ne diyecek onu merak ediyorum.”