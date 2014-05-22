Mehmet Baransu'ya 52 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Mehmet Baransu ve Taraf gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında 52’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli gazetesinde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetine konu olan haberle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olduğu iddianamede, Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı(MİT) “ihbar eden” sıfatını taşıyor. Savcılık tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf gazetesinde“Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde nitelik itibari ile gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği belirtildi. Söz konusu haber metinlerinde MGK'nın 481 sayılı karar eklerinin bulunduğunu belirten savcılık iddianamesinde, “Bu eklerde 'Gülen grubunun faaliyetlerinin tasfiye edilmesine ilişkin tedbirlerin yer aldığı' şeklinde gerçeğe aykırı yayın yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

‘Kamuoyu yanlış yönlendirildi’

Taraf gazetesinin geçtiğimiz Şubat ayında “Kozmik Köşe" isimli bölümde Mehmet Baransu tarafından “MGK planı devrede" başlıklı makalenin kaleme alındığı ve bu makalede mevcut olmayan bir plandan bahsederek Baransu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirten savcılık, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın sorumlu yazı işleri müdürü olmasından kaynaklı, Baransu'yla birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın yayın yoluyla ifşa ettikleri ifade edildi.

‘MİT, yasadışı fişleme yapan bir kurum olarak gösterildi’

Yine Taraf gazetesinin geçtiğimiz yıl Aralık ayında Baransu'nun müsteşarlık görev ve faaliyetleriyle ilgili bazı belgelere yer verdiği kaydedilen iddianamede, Baransu'nun MİT Müsteşarlığı'nın mevzuata uygun olarak yerine getirdiği görevleri yasadışı fişleme faaliyetleri, MİT Müsteşarlığı'nı da yasadışı fişleme yapan bir kurum olarak gösterdiği belirtildi.

52 yıla kadar hapis cezası istemi

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", “Devletin güvenliği veya iç veya dışsiyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etmeö ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

5 ay önce başlatılan soruşturma

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar tarafından başlatılan soruşturmada, Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım tarihli nüshasının birinci sayfasında Mehmet Baransu tarafından yapılan “Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetli haberde Baransu'nun '25 Ağustos 2004 tarihli ve Karar No:481 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararını' yayınlamak ve açıklamak suretiyle“Devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", “Siyasal veya askeri casusluk “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama ve “Yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarını işlediği belirtilmişti.