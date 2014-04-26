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Hakan Fidan'dan Baransu'ya suç duyurusu

MİT'in ardından Müsteşar Hakan Fidan da Mehmet Baransu hakkında suç duyurusunda bulundu

26 Nisan 2014 17:07

Arzu YıldızAnkara

Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun Adana’da bir yerel gazeteye verdiği söyleşiyle ilgili MİT Müsteşarlığı'nın kurum adına iftira ve hakaret iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından, bu kez de MİT Müsteşarı Hakan Fidan avukatı aracılığıyla Baransu’dan ‘iftira ve hakaret’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere sunulan dilekçede, Baransu’nun yerel gazeteye verdiği röportajda Fidan’a yönelik “İran ajanı” suçlamalarına yer verilirken, dilekçede Baransu’nun eleştiri sınırını aştığı öne sürüldü.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Demokratik toplumlarda herkesin bu arada basın mensuplarının da eleştiri ve görüş açıklama hakkı olduğu tartışmasızdır. Ancak bu eleştiri ve görüş açıklama hakkı kullanılırken başkalarının kişilik haklarına tecavüz edilmemesi, eleştiri hakkının yasal sınırlar içerisinde kullanılması, kimseye hakaret ve iftira edilmemesi de yasal bir zorunluluktur. Oysa şüphelinin açıklamaları dikkate alındığında müvekkile yönelik ‘İran ajanı’ ve diğer beyanlarının ise kullanılmaz ve kabul edilemez nitelikte ağır hakaret ve iftira olduğu açıkça ortadadır.”

 

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