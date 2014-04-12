MİT'ten Mehmet Baransu, Rota Haber ve Adana Medya internet sitelerine suç duyurusu

Arzu Yıldız-Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Fethullah Gülen’e yakın isimlerden olan Halit Esendir, Rota Haber internet sitesinden Ahmet Memiş,Umut Yavuz ve site sorumluları, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ve Adana Medya internet sitesinden Tamer Talaş ve site sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, suç duyurusu dilekçesi 7 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Dilekçede Halit Esendir’in 25 Mart 2014’te Rotahaber internet sitesine verdiği röportajda anlattıklarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen “devletin kurum ve organlarını aşağılama”, 125. maddede düzenlenen “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçları kapsamına girdiği iddia edildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Sanıklar görev ve yetkileri mevzuatla belirlenmiş olan , devletimizin milli güvenliği ve bekası için yaşamsal önemi haiz konularda ciddiyetle faaliyet gösteren teşkilatımız, müsteşarı ve görevlileri hakkında; yabancı ülkelere ajanlık yaptıkları, bu ülkelerle terör örgütleri dahil çeşitli grupların\inançların güdümünde oldukları ve onların menfaatleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri, ülkeye ihanet ettikleri, yasa dışı yol ve yöntemlere başvurdukları gibi şeref ve saygınlıklarını, güvenilirliklerini zedeleyici çeşitli fiil ve olgular isnat ederek, kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye çalışmışlardır…

Sanıklar, işlenmediğini bildikleri halde soruşturma-kovuşturma-idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla, müsteşarlığımıza ve görevlilerine hukuka aykırı çok sayıda son derece ağır fiiller isnat etmek suretiyle TCK’nın 267. maddesindeki 'iftira' suçunu işlemişlerdir.

Sanıkların MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve personeline yönelttiği ajanlık, yasa dışı örgüt\kesimlere hizmet, illegal faaliyet, bilgi sızdırma, provokasyon iftiraları kamuoyunda böyle bir kanıyı ve ardından tepkiyi oluşturma kastıyla, kesin kışkırtıcı ifadelerle ve ayrıntılı senaryolarla dile getirilmiş, özellikle teşkilat müsteşarı son derece hassas konulardaki iftiraların odağına konulup, işaret gösterilerek hedef gösterilmiş ve 3713 sayılı TMK’nın 6. maddesi ihlal edilmiştir.”

Baransu ve Talaş’a yöneltilen suçlama

Gazeteci Mehmet Baransu ile ilgili suç duyurusunda da, Baransu’nun söyleşi verdiği Adanamedya internet sitesinden Tamer Talaş ve site yöneticileri de suçlandı. MİT söz konusu söyleşi ve yayınla “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin ihlal edildiğini, iftira, hakaret, hedef gösterme ve TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarının işlendiğini öne sürdü.

Söyleşide Hakan Fidan için “yalan üzerine master yaptığını, boş bir adam olduğunu ve Fidan’ı kastederek İran ajanı olduğunu” ifade ettiği belirtilen Baransu'nun cezalandırılması talep edildi.

Baransu ve Talaş hakkındaki şikayet dilekçesi de 7 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.