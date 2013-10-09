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Balyoz sanıkları Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Avukat Pekşen, Yargıtay kararını, 'Hamili kart yakınımdır tahliyeleri yaşandı. Parti devletinin tescili yapıldı' sözleriyle değerlendirdi

09 Ekim 2013 22:09

Balyoz davasında Hava Kuvvetleri'ne mensup sanıkların avukatlığını yapan Haluk Pekşen, davayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Yargıtay kararını, "Hamili kart yakınımdır tahliyeleri yaşandı. Parti devletinin tescili yapıldı" sözleriyle yorumlayan Pekşen, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden bir davamız zaten var. Bu kararı da oraya götüreceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte Yargıtay hakimi hakkında (Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan) verilmiş bir kararı var. Bu kararı örnek olarak göstereceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın da onadığı bu kararları bozacağına güveniyoruz" dedi. 
 

Anayasa Mahkemesi'nin Hakim Hasan Doğan kararı

 
Rüşvet aldığı iddia edilen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan ile bu davayla birleştirilen ve rüşvet vermekle suçlanan 15 sanık, Anayasa Mahkemesi'nde yargılandıkları davada beraat etmişti. 
Anayasa Mahkemesi'nin kararında "ortada suç olduğu" vurgulanmış, ancak "delilerin hukuka aykırı şekilde toplandığı" gerekçesi ile sanıkların beraatine karar verilmişti.

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