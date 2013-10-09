T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay: Balyoz davasında dijital delillerin değiştirilmiş olduğuna ilişkin bulgu yok

Yargıtay'dan açıklamada 'dijital delillerin, ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor' denildi

09 Ekim 2013 19:49

Yargıtay'ın Balyoz Planı davası kararının gerekçesi açıklandı. Dijital delillerin elde ediliş ve muhafaza şekillerinin usule uygun olduğu ve hukuka uygun deliller olarak hükme alınmalarının isabetli olduğu  neticesine varıldığı belirtildi.

Dijital delillerin, ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 20 bin kişiye ait gerçek bilgilerin kurgulanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Çetin Doğan'ın, iktidarı hükümetten uzaklaştırma ve bu amaç için TSK'da ayrı bir hiyerarşik yapılanmaya gitme kararı aldığı ifade  edildi.

Gerekçeli kararda ayıca "TSK'nın yasal yapılanması dışında suçu işlemeye dönük ayrı yapılanmaya giden oluşumun, planlama, kapsamlı organizasyon, görevlendirme ve bunun gereklerine uygun çalışmalar yaptığı anlaşılmıştır" denilerek, "Sanıklar hükümeti vazifeden men etmeye çalışmıştır. Askerin son aşamaya kadar gelmesi de cebir ve şiddettir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

yargıtaybalyoz davasıgerekçeli karardijital delillerçetin doğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24