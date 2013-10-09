Yargıtay: Balyoz davasında dijital delillerin değiştirilmiş olduğuna ilişkin bulgu yok

Yargıtay'ın Balyoz Planı davası kararının gerekçesi açıklandı. Dijital delillerin elde ediliş ve muhafaza şekillerinin usule uygun olduğu ve hukuka uygun deliller olarak hükme alınmalarının isabetli olduğu neticesine varıldığı belirtildi.

Dijital delillerin, ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 20 bin kişiye ait gerçek bilgilerin kurgulanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Çetin Doğan'ın, iktidarı hükümetten uzaklaştırma ve bu amaç için TSK'da ayrı bir hiyerarşik yapılanmaya gitme kararı aldığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayıca "TSK'nın yasal yapılanması dışında suçu işlemeye dönük ayrı yapılanmaya giden oluşumun, planlama, kapsamlı organizasyon, görevlendirme ve bunun gereklerine uygun çalışmalar yaptığı anlaşılmıştır" denilerek, "Sanıklar hükümeti vazifeden men etmeye çalışmıştır. Askerin son aşamaya kadar gelmesi de cebir ve şiddettir" ifadelerine yer verildi.