Balyoz'dan hüküm giyen subaylar 'er' olacak, muvazzaf subaylar ise TSK’dan çıkarılacak

Yargıtay'ın Balyoz davasında pek çok sanığın alt mahkemece verilen mahkumiyet kararını onaması sonucunda, aralarında orgenerallerin de bulunduğu, hükümleri kesinleşen tüm muvazzaf ve emekli subayların rütbeleri geri alınacak. Hüküm giyen tüm subaylar 'er' statüsüne inecek. Kararla birlikte, hüküm giyen Muvazzaf subaylar ise TSK’dan çıkarılacak. Ceza alanların ailelerinin, yaşadığı lojmanları da boşaltmaları gerekecek. Hizmet süreleri emekli olmaya yetmeyen muvazzaf subaylar da maaş da alamayacak.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, cezaları onananlar arasında emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Albay Dursun Çiçek, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı, emekli Orgeneral Ergin Saygun, emekli Korgeneral aynı zamanda MHP Milletvekili Engin Alan, emekli Korgeneral Nejat Bek, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Korgeneral Yurdaer Olcan ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri de bulunuyor.

Madalya ve kılıçlar da geri alınacak

Haklarında hükümler kesinleşen ve ceza alan emekli/muvazzaf subaylar sadece rütbelerini kaybetmeyecek; Aldıkları tüm devlet üstün hizmet madalyaları ve nişanlar ile, kılıçları da geri alınacak.

Orduevine giremeyecekler

Ceza hükümleri onananlar, askeri tesislerden de yararlananayacaklar. Hem kendilerinin, hem de ailelerine verilen askeri kimlikler de alınacak. Askeri tesislerden yararlanamayacaklar.

Muvazzaf askerlerin özlük durumu

Balyoz davasında haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından onanan muvazzaf subaylar ise eğer hizmet süreleri emeklilik hakkı kazanacak kadarsa emekli maaşı ve ikramiyelerini alabilecekler.

Ancak hizmet süreleri emekli olmaya yetmeyen muvazzaf subaylar maaş alamayacaklar. Ancak hizmet sürelerine bağlı olarak kazanılmış tazminat haklarını alabilecekler.