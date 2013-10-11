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Balyoz kararı onandı, babası kalp krizi geçirip öldü

Yargıtay'ın, 18 yıl hapis cezasını onadığı Deniz Cora'nın babası, kararı duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

11 Ekim 2013 21:47

Balyoz davası kapsamında hakkında verilen cezalar Yargıtay tarafından onanan emekli Koramiral Deniz Cora'nın babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
Kendisi de emekli bir deniz subayı olan 89 yaşındaki Mehmet Cora, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Cora hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet Cora’nın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fenerbahçe Camii’nden kaldırılacak. Deniz Cora’nın da cenaze töreni için izin aldığı ve özel izinle cezaevinden cenazeye katılacağı bildirildi.
Emekli Koramiral Cora’nın ağabeyi Mehmet Yüksel Cora’da 2 yıl önce kardeşini Hasdal Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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