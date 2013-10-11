Balyoz kararı onandı, babası kalp krizi geçirip öldü

Balyoz davası kapsamında hakkında verilen cezalar Yargıtay tarafından onanan emekli Koramiral Deniz Cora'nın babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kendisi de emekli bir deniz subayı olan 89 yaşındaki Mehmet Cora, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Cora hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet Cora’nın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fenerbahçe Camii’nden kaldırılacak. Deniz Cora’nın da cenaze töreni için izin aldığı ve özel izinle cezaevinden cenazeye katılacağı bildirildi.

Emekli Koramiral Cora’nın ağabeyi Mehmet Yüksel Cora’da 2 yıl önce kardeşini Hasdal Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.