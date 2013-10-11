Başbuğ'dan Balyoz yorumu: Birçok askerin tasfiye edilmesi tesadüf değil

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Yargıtay'ın verdiği Balyoz davası kararlarını değerlendirdi.

Yargıtay'ın Balyoz davası kararını resmi Twitter adresinden değerlendiren emekli Org. İlker Başbuğ şunları yazdı:



'Tesadüf olarak görmüyorum'



"Bu karar, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da uzun süre tartışılacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi: Balyoz adı verilen dava kullanılarak TSK'dan çok sayıda askeri personelin tasfiye edilmesini bir tesadüf olarak görmüyorum.

Bu tasfiye ile bugünün ve yarının komuta kademelerinde yer alabilecek niteliklere sahip personel ordudan uzaklaştırılmıştır. Türk Ordusu'nun zayıflatılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir sorundur.''