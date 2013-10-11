T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ'dan Balyoz yorumu: Birçok askerin tasfiye edilmesi tesadüf değil

İlker Başbuğ 'Türk Ordusu'nun zayıflatılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir sorundur' dedi

11 Ekim 2013 13:26

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Yargıtay'ın verdiği Balyoz davası kararlarını değerlendirdi.

Yargıtay'ın Balyoz davası kararını resmi Twitter adresinden değerlendiren emekli Org. İlker Başbuğ şunları yazdı:


'Tesadüf olarak görmüyorum'


"Bu karar, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da uzun süre tartışılacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi: Balyoz adı verilen dava kullanılarak TSK'dan çok sayıda askeri personelin tasfiye edilmesini bir tesadüf olarak görmüyorum.

Bu tasfiye ile bugünün ve yarının komuta kademelerinde yer alabilecek niteliklere sahip personel ordudan uzaklaştırılmıştır. Türk Ordusu'nun zayıflatılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir sorundur.''

ETİKETLER

ilker başbuğbalyoztskaskertasfiyeyargıtay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24