Balyoz'da 18 yıl ceza alan komutan nasıl beraat etti?

Yargıtay kararıyla beraat eden isimler arasında Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu’nun adı ön plana çıktı. Çünkü Helvacıoğlu, Balyoz şeması incelendiğinde Jandarma Komutanlığı’nı temsil eden en üst düzey rütbeli olarak ön plana çıkıyordu. İşte bu özelliği yüzünden de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında 18 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi beraat etmesi yönünde karar aldı.

‘İstihbarattan sorumlu’

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara göre Helvacıoğlu, Balyoz Darbe Planı’nı içinde Jandarma’daki en üst rütbeli kişi. Gölcük’te yapılan aramalarda ele geçirilen 11 nolu CD’de yer alan EK-A belgesinde adı 10. sıradaydı. Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olduğu belirtilen listede ‘destekler - görevli’ ibaresi de yer alıyor.

İddianamede de Balyoz Planı kapsamında istihbari çalışmaların yaptemin ettiği belirterek cezalandırılması talep ediliyordu.

‘Gözaltı listelerini hazırladı’

İddianamede, Helvacıoğlu’nun gözaltına alınacak kişilerin hazırladığı da öne sürülüyor. Bu iddiaya göre, Gölcük’te ele geçirilen belgelerde tutuklanacak AKP üyeleri, arama yapılacak yerler, gözaltına alınacak irticai gurup liderleri, misyonerlik faaliyetinde bulunanlar, gözaltına alınacak kamu görevlileri listelerini onun hazırladığı söyleniyor. Vatan gazetesinin haberine göre, Hatta ‘Çarşaf’ta Fatih esnafı ve cami cemaatine eleman yerleştirme görevinden de Helvacıoğlu sorumlu tutuluyor. Yerel mahkeme Helvacıoğlu’na iddianamedeki suçlamalar doğrultusunda 18 yıl hapis kararı verdi. Ancak Yargıtay bozdu. Bozma sebebini açıklarken de ‘kesin ve inandırıcı delil bulunmaması ve ayrıca eylemlerinin başka bir suç da oluşturmaması karşısında beratlerine’ ifadelerini kullandı. Yargıtay ayrıca gerekçeli kararında, delil yetersizliği durumunun savunmalarda kullanıldığını belirterek neden beraat kararı verdiklerini de açıklıyor.

Terfisi durduruldu

Balyoz’da adı geçince İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Helvacıoğlu, Korgeneralliğe terfi etme hakkına sahip olmasına rağmen 12 Ağustos 2010 tarihinde hakkındaki terfi kararnamesi imzalanmadı. Helvacıoğlu serbest bırakılmasına rağmen görevine başlayamayacak. Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın açığa alınma kararını geri alması gerekiyor.

4 komutan nerede?

Halil Helvacıoğlu’nun avukatı Ramazan Bulut ise Yargıtay’da yaptıkları savunmayı şöyle anlattı: “Balyoz Harekat Planı’na bakıldığında kara kuvvetleri adına Çetin Doğan, Hava Kuvvetleri adına İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri adına da Özden Örnek’in adı geçiyor. Ancak burada jandarma boşta kalmdurumda. İşte bu noktada bu boşluğu doldurmak adına Helvacıoğlu’nun adı kullanılıyor. Biz ise bu işlemin kurgu olduğunu söyledik, Çünkü hakkında başka belge yok. Oysa EK-A listesinde kendi konumunda, jandarmada görevli 4 komutan daha var. Bunlar Abdülkadir Eryılmaz, Tayfun Mehmet Yılmaz, Kadir Esenler ve Levent Ersöz. Bu kişilerin Balyoz ile ilgileri olmadığını biliyoruz ve zaten iddianamede isimleri de geçmiyor. Ancak müvekkilimin adı geçiyor. Oysa konumları aynı. İşte savunmamızda bu durumu ön plana çıkardık. Öyle olunca da hakkında beraat kararı çıktı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bu durumu anlattık ama Yargıtay dediklerimizi dikkate aldı sadece.”