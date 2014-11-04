Balyoz Davası'nda bilirkişi raporu bekleniyor

Anayasa Mahkemesi'nin "haklarının ihlal edildiği" yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasının duruşmasında, görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ramazan Öksüz, dava dosyasındaki 10, 11, 16, 17 nolu CD'ler, 5 nolu harddisk ve Eskişehir'de bir sanıkta bulunan flaş diskin mahkeme heyeti tarafından tayin edilecek üçlü bilirkişi heyetine ayrıntılı olarak incelettirilmesi talebinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, avukatların tanık beyanlarına ve bilirkişi heyetine ilişkin alınan beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Ramazan Öksüz taleplere ilişkin görüşünü açıkladı.

Öksüz, 10, 11, 16, 17 nolu cdler, 5 nolu harddisk ve Eskişehir'de bir sanıkta bulunan flaş diskin mahkeme heyeti tarafından tayin edilecek üçlü bilirkişi heyetine ayrıntılı olarak incelettirilmesini talebinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Aynı bilirkişi heyetinden, dosyadaki farklı tarihlerde alınmış bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi giderecek bir rapor talep edilmesini isteyen Öksüz, bilirkişi heyetinden CD'lerin oluşturulma tarihi sorulmasını, sanık ve avukatların dosyaya sunduğu soruların cevaplandırılmasının istenmesini talep etti.

Öksüz, sanık ve avukatların ortak dilekçelerde yaptıkları taleplerinin de bilirkişi heyetince dikkate alınmasını, sanık avukatlarının bilirkişi incelemelerinin içinde asker bulunmasıyla ilgili taleplerinin ise sanıkların yapacakları savunmalarda kendileriyle ilgili askeri konularda bilgiler verebilecekleri gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Öksüz, adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili taleplerin de bu konunun adli sicil kurumunu ilgilendirdiğinden reddine karar verilmesini talep etti.

Duruşmalardan vareste tutulmak isteyen sanıkların talebinin kabulüne karar verilmesini isteyen Öksüz, avukatlar Hüseyin Ersöz ve Celal Ülgen'in 11 ve 17 nolu CD'ler üzerindeki yazıların sanık Süha Tanyeri'ye ait olup olmadığının incelenmesi taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Öksüz, bu konuyla ilgili grafoloji uzmanı bilirkişinin tayin edilerek, bilirkişiden CD üzerindeki yazıların ve yazı yaşının tespiti konusunda yazı tanziminin istenmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Özlem Karaçam da sanıklara duruşmada devamlılık aranmadığından mazereti olan sanıkların gelmesinin gerekmediğini bildirerek, talepleri değerlendirmek ve ara kararını açıklamak üzere duruşmayı yarın 10.00'a bıraktığını açıkladı.