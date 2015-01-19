Balyoz Davası'nda 11 No'lu CD’de 4 sahte belge daha

Balyoz davasının delilleri arasında bulunan ve çok tartışılan 2003 tarihli 11 No’lu CD’ye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. CD’de ASELSAN ve HAVELSAN’da 2007’den sonra işe başlayan görevlilerin isimleri var.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası’yla ilgili verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden görülen davanın dosyasına mahkemenin talebi doğrultusunda yeni belgeler gelmeye devam ediyor. Sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz’ün talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 ve 17 No’lu CD’lerin oluşturulma tarihlerinden sonra yaşanan gelişmeleri doğrulamak için çeşitli kurumlara yazılar gönderdi. İddia şuydu;

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, 11 No’lu CD’deki bazı kişi, kurum ve kuruluşlar CD’nin oluşturulduğu 2003 tarihinde ortada bile yoktu. Dolayısıyla bu isimlerin CD’de yer almaları, bu dijital delilin sonradan oluşturulduğunu gösteriyordu. Mahkemeye ulaşan yazılar iddiaları doğrular nitelikteydi.

Yıllar sonra değişen isimler

Mahkemeye daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen yanıtta yine CD’de bulunan ‘İSTANBUL’DA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.DOC’ isimli dijital dosyadaki hastane isimlerinin 2003’ten sonra yani CD’nin oluşturulmasından sonra 2004, 2005- 2008 yılında değiştiği belirtilmişti. ‘EL KONULACAK VE KAPATILACAK DERNEKLER.doc’ isimli belgedeki ’Liberal Avrupa Derneği’nin adının önceden ‘Hür Demokratlar Derneği’ olduğu, 2006’daysa ‘Liberal Avrupa Derneği’ olarak değiştirildiği ortaya çıkmıştı. değiştirildiğini belirtti. Yani 2006’da konulan isim 2002 yılında oluşturulan CD’de yer alıyordu.

‘5 No’lu harddisk de sahte’ çıkmıştı

Balyoz, Poyrazköy ve Amirallere Suikast davalarının temelini oluşturan 5 No’lu harddisk için TÜBİTAK ‘Tarih ve saatiyle oynanmış’ raporu vermiş “Bazı dosyaların 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra, sistem saati daha eski olan bilgisayarlardan aktarıldığı” değerlendirilmesini yaparak raporu 20 Ocak 2014 tarihinde mahkemeye göndermişti.

‘Sahteciliğin kanıtı’

Davanın avukatlarından Hüseyin Ersöz, mahkemeye ulaşan yazılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu dört yeni belgenin içinde geçen konuların tamamı 2004 yılından sonraya ait bilgiler içeriyor. TÜBİTAK Raporu’na göre son değişiklik tarihi 05 Mart 2003 olan bir CD’nin içinde bu kişilerin isimlerinin ve diğer bilgilerin yer alması mümkün değil. Bu sahteciliğin en açık kanıtlarından biri. Davanın seyri bu bilgilerle önemli ölçüde değişecektir.”

Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu tarafından savcılığa teslim edilen ve Balyoz davasına dayanak oluşturan 11 ve 17 numaralı CD’ler üzerindeki yazılara ilişkin de bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Raporda, “Delil CD’lerin üzerindeki el yazısı, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri’nin not defterindeki harf ve karakterlerden birer birer alınıp yazılım vasıtasıyla birleştirilerek bir yazıcıya dik bağlı bir kalemle oluşturuldu” denilmişti.

Balyoz CD’lerindeki yazı defterden kopya!

1- CD tarihi 2003 isimler 2007’den 11 No’lu CD’nin içinde ‘Savunma sanayi.xls’ dosyasında ASELSAN çalışanların listesi bulunmuştu. TÜBİTAK’ın dosyanın son kaydetme tarihinin 25 Şubat 2003, CD’nin oluşturulma tarihinin 5 Mart 2003 olduğu yönünde kanaat bildirdi. CD, 1. Ordu Semineri’nde tasarlandığı iddia edilen Balyoz Planı’nın kanıtı olarak dosyaya koydu. Davayı yeniden alan mahkeme kuruma yazı gönderip, listedeki isimleri sordu. Buna göre CD’de isimleri ‘ASELSAN’da çalışıyor’ diye görünen 8 kişinin işe giriş tarihleri 2006’den sonra başlıyor. CD’de yer alan iki isimse ASELSAN’da hiç çalışmamış.

2- 161 kişi de 2003’ten sonra CD’nin içindeki ‘Savunma sanayi.xls’ dosyasında HAVELSAN çalışanların da ismi yazılıydı. Bunun üzerine mahkeme bu kuruma da yazı gönderip, bu isimlerin hangi dönemde çalıştığını sordu. Kurumun gönderdiği belgelere göre CD’de adı HAVELSAN’da çalıştığı belirtilen 161 kişinin de işe başlama tarihi 2003’den sonra.

3- Cip 2006’da Bursa’ya gelmiş CD’de ve Gölcük’teki 1 No’lu CD’de ‘4X4 araçlar çizelgesi.doc’ isimli Word belgesinde de ‘Balyoz Darbesi’ planları kapsamında el konulması öngörülen 4◊4 araçların listelendiği belirtiliyordu. Mahkemeye ulaşan belglere göre CD’deki araçlar modellerinin hepsi 2003’den eski. Bursa Emniyeti’nden mahkemeye gönderilen yazıya göre CD’deki belgenin 11. sırasında 98 model, 16 BEB 33 plakalı bir araç görünüyor. Ancak 2003’te tarihte Bursa’da böyle bir araç yok. Rover Freelander marka bu araç, o tarihte İzmir’de bulunuyor ve 35 AR 6132 plaka numarasıyla kayıtlı. Bu araç Bursa’ya 13 Nisan 2006’da nakledilerek belgede geçen plaka numarasıyla tescil ediliyor.

4- 2004’te kurulan karargâh CD’de CD’deki belgelerden ‘Suga Planı’na ait olduğu belirtilen EK-D.doc word belgesinde ‘Öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi’ yer alıyor. Bu listede dava dosyasında ismi geçen bazı sanıkların görev yeri olarak NATO’nun karar organı olan ‘CC MAR NAPLES’ gösteriliyor. Avukatlar bu tarihte ‘CC MAR NAPLES’ diye bir kuruluşun olmadığını iddia etmişti. Genelkurmay’dan gelen yazı yazıyla avukatları doğruladı. Yazıya göre ‘Mar-Com Naples’ olarak da bilinen ‘CC MAR NAPLES’ 28 Mayıs 2004’te kurulmuş.