Balyoz'da 11 No'lu CD'de yeni 'sahte delil' belgelere ulaşıldı

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeniden görülen Balyoz davasında mahkemenin talebi doğrultusunda yeni belgelere ulaşıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz Kasım ayındaki ilk celsesinde avukatların talepleri doğrultusunda birçok kuruma müzekkere yazıp sorular sordu. Bazı kurumları cevapları mahkemeye ulaştı.



Dosyanın delilleri arasında bulunan ve oluşturulma tarihi 5 Mart 2003 tarihli olan 11 Nolu CD içindeki "İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.doc" isimli dijital dosyaya ilişkin mahkeme, CD'de son isimleriyle yer verilen hastane isimlerinin geçmişte değiştirilip değiştirilmediğini, değiştirildiyse ne zaman değiştiğini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdığı müzzekkereyle sormuştu.

2004-2005-2008 yılında konulan isimler, 2003 yılında dijitel veride

İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanıtında söz konusu isimlerinin çoğunun 2003 yılından sonra, 2004,2005- 2008 yılında değiştirdiğini bilirdi. Buna göre, Sultangazi'de bulunan Özel Sultan Hastanesi'nin adı 26 Mayıs 2008 tarihinde Özel Medical Park Sultangazi Hastanesi olarak; Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Şafak Hastanesi'nin adı 11.05.2005 yılında Özel Avrupa Şafak Hastanesi olarak; Bahçelievler'de faaliyet gösteren Özel Hayrunnisa Hastanesi'nin adı 31 Aralık 2004 tarihinde Özel Nisa Hastanesi olarak değişti.

Yargı çevrelerinde, dosyada 2003 yılında oluşturulduğu belirtilen 11 no'lu CD'nin içerisinde söz konusu hastanelerin 2004, 2005 ve 2008 yılında konulan isimleriyle yer almasının bir çelişki olduğu, bu çelişkinin söz konusu delilin sahte olduğu yolundaki görüşlere dayanak oluşturduğu belirtiliyor. Resmi kurumlardan mahkemeye gelen yazılarla da bu dayanağın güçlendiği belirtiliyor.

2006'da konulan dernek ismi 2002 tarihli CD'de geçiyor

DHA'nın haberine göre, yine aynı CD'de kayıtlı olan "EL KONULACAK VE KAPATILACAK DERNEKLER.doc" isimli dijital dosyanın son değişiklik tarihi TÜBİTAK raporuna göre 27 Aralık 2002 ve bu dokümanın 27. Sırasında 'Liberal Avrupa Derneği' yer alıyor. Mahkeme, İstanbul Valiliği'ne yazı yazılarak Hür Demokratlar Derneği'nin hangi tarihte Liberal Avrupa Derneği ismini aldığının sorulmasına karar vermişti. İstanbul Valiliği mahkemeye gönderdiği cevap yazısında Hür Demokratlar Derneği'nin 8 Nisan 2006 tarihinde Liberal Avrupa Derneği olarak değiştirildiğini belirtti. 2006 yılından konulan ismin 2002 yılında oluşturulan cd de geçmesinin de bir başka çelişki olarak değerlendiriliyor.

Belgede ismi geçen emniyet müdürleri o tarihte İstanbul'da değildi

11 Nolu CD'de kayıtlı olan "GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ.doc" isimli dijital dosya içinde "İstanbul İlinde Güvenilir Emniyet Personeli" başlıklı belgenin son değişiklik tarihi TÜBİTAK raporuna göre 14 Şubat 2003. Şubat 2013 tarihli bu listede adı geçen emniyet müdürleri Ogün Toprak, Salih Kara ve Selim Kutkan'ın da 2003 yılının Temmuz ayında, yani 4 ay sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı bildirildi.

Mahkeme bu soruları, davanın bir kısım sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz'ün "CD'lerde kayıtlı dijital dosyaların oluşturulma ve son değişiklik tarihlerinden çok sonraki bilgi ve belgeler ihtiva ettiği tespit edilmiştir" şeklindeki dilekçeyi dikkate alarak söz konusu kurumlara müzekkereyle yöneltmişti.