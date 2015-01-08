Ergenekon ve Balyoz'da kumpas iddialarına HSYK’dan soruşturma

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) Genel Kurulu, Ergenekon ve Balyoz davalarında görev yapan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan şikâyetler hakkında inceleme izni vermeyen HSYK 3. Dairesi’nin önceki kararlarına yapılan tüm itirazları kabul etti. Genel Kurul kararına göre, Ergenekon ve Balyoz davalarında başından bu yana yapıldığı ileri sürülen hukuka aykırı işlem ve kararlarla ilgili inceleme yürütülecek. Genel Kurul’un bu kararı Ergenekon ve Balyoz soruşturma ve davalarında görev alan hâkim ve savcılar hakkında kapsamlı bir müfettiş soruşturması yürütüleceği anlamına geliyor.

Millitet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, HSYK Genel Kurulu, önceki gün yaptığı toplantıda, HSYK 3. Dairesi’nin Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan sanıklar ve avukatları tarafından yapılan şikâyetlerle ilgili inceleme izni vermemesine ilişkin kararlara yapılan itirazları görüştü. Genel Kurul, 3. Daire’nin ret kararlarına karşı yapılan itirazların önceki HSYK döneminde Genel Kurul’a sevk edilmemesi nedeniyle biriken başvuruların kabul edilmesine karar verdi.

3. Daire itirazları bekletmişti

Anayasa değişikliği ile yapısı değiştirilen HSYK’da, hâkim ve savcılarla ilgili yapılan şikâyetlerle ilgili kararları 3. Daire veriyordu. Daire’ye, 2010’da kurulduktan sonra Ergenekon ve Balyoz dava ve soruşturmaları ile ilgili yüzlerce şikâyet başvurusu yapıldı. Daire de istikrarlı biçimde bu başvurularla ilgili “inceleme izni verilmesine yer olmadığına” karar verdi. Şikâyetçi sanıklar ve avukatları Daire’nin bu kararlarına karşı 10 gün içinde yapılması zorunlu itiraz haklarını çoğunlukla kullansalar da bu itirazlar, HSYK Genel Kurul gündemine bir türlü getirilmedi. İtirazların Genel Kurul’a getirilmesinin arkasında, Daire’nin verdiği ret kararlarının iki ya da üç üyenin muhalefet oyuyla alınması yüzünden, Genel Kurul’daki oylamada hâkim ve savcıların aleyhine bir sonuç çıkacağı endişesinin yattığı yargı kulislerinde hep konuşuluyordu.

Tüm aşamaları kapsayacak

Sonuçta önceki HSYK’nın Genel Kurul gündemine almadığı bu itirazlar önceki günkü Genel Kurul’da gündeme alındı ve itirazların kabul edilmesine karar verildi. HSYK kaynakları, yapılan şikâyetlerin Ergenekon ve Balyoz davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarının neredeyse tamamına yönelik olduğunu, dolayısıyla yapılacak incelemenin de bu iki davanın tüm aşamalarını kapsayacağını ve gerekli araştırmaların yapılacağını belirtti.

İnceleme sonunda soruşturma açılıp açılmayacağına yine HSYK 3. Dairesi karar verecek. Hâkim ve savcılarla ilgili disiplin cezası verilmesi ise HSYK 2. Dairesi’nin yetkisinde.

3 bin şikâyet incelenecek

Bu arada yine Ergenekon ve Balyoz davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin sanıklar ve avukatları tarafından verilmiş yaklaşık 3 bin suç duyurusunun da HSYK 3. Dairesi önüne getirilmeden bekletildiği anlaşıldı. Yeni HSYK yönetimi, HSYK 3. Dairesi’nce gündeme alınmayan bu şikâyetlerin tasnif edilmesini ve işleme alınması için müfettişlere talimat verdi. Bu amaçla bir HSYK müfettişinin halen çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bu şikâyetlerin de işleme konulmasıyla Ergenekon ve Balyoz davalarının bütün yönleriyle HSYK tarafından inceleneceği belirtildi.