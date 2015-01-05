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Ergenekon-Balyoz davalarının savcı ve hakimlerine inceleme

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin yapılan şikayetler hakkında inceleme kararı verdi

05 Ocak 2015 21:22

Arzu Yıldız

Ergenekon ve Balyoz soruşturma/davaları ile ilgili Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) yapılan ve eski kurul tarafından işleme alınmamasına karar verilen şikayetler yeniden inceleme/itirazlar üzerine HSYK Genel Kurulu'nda gündeme alındı.

20'ye yakın dilekçenin tartışıldığı Genel Kurul'da Savcı Zekeriya Öz, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında yapılan birtakım şikayetlerle ilgili inceleme izni verildiği öğrenildi. Hangi konular hakkında inceleme verildiği ise belirtilmedi.

Balyoz davasında görev alan hakimlerin bir kısmına da inceleme izni verildi. Eski kurulun bu konuda verdiği kararların kaldırılması da oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan kurulun alacağı kararların basında önceden yer alması hususu da genel kurulda tartışıldı. Bu konuda daha özenli hareket edilmesi dillendirildi.

Kurul ayrıca 1.sınıf hakim ve savcıların atamalarında gözetilen 1.bölge kapsamına giren il sayısını da genişletti. Böylece önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen kararnamede yer alacak hakim ve savcıların yeni belirlenen 1.bölgelere de atanmasının önü açıldı.

 

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