T24 LogoT24 Logo
Magazin

Balmain izdihamında görüntülenen Nur Yerlitaş: Açgözlü dediler, ayol size ne?

H&M ve Balmain işbirliğinin geçtiğimiz hafta düzenlediği VIP etkinlikte ünlü isimler birbirini ezmişti

12 Kasım 2015 22:02

İstanbul ve Ankara'da H&M ve Balmain işbirliğinin geçtiğimiz hafta düzenlediği VIP etkinlikte yaşananlara Nur Yerlitaş'tan cevap geldi. Yerlitaş, jüri üyesi olduğu TV programda yaşananları esprili bir dille anlattı ve 'Ayol size ne, ne var yani' dedi.

Nur Yerlitaş konuya ilişkin şöyle konuştu: 

'Ay nereden gittim nereden bileyim, kırıta kırıta gittim. Firma beni VIP olarak çağırdı normalde gitmem. Ivana ile gittik kahve içtik bize ikramlar yaptılar. Süslendik püslendik. Aa bir gittik kalabalık var. Kapı açılacak tek tek içeri alacaklar sandım.

Ay ne göreyim, bizim sevgili Fatih Ürek de vardı. Ben ne göreyim kardeşim ezdiler, ben yokum. Ben ömrümde görmedim böyle bir şey. Aman kardeşim beni aldılar, su getirdiler bir yere oturttular. Oturduğum yerde çocuk reyonuymuş yeğenime bir şeyler aldım.

Düştük mü dile sonra. Yazdılar çizdiler. Ne var ne olmuş dedim, size ne. Bana dediler ki açgözlü kadın, doymaz mısın, senin bedenine göre var mı? Ay size ne, ayol size ne...

 

ETİKETLER

Balmainnur yerlitaş

İlgili Haberler

Reyonlar yıkıldı, çamaşırlar havada uçuştu; Balmain çılgınlığı Ankara'da!

"Yeni ameliyat olup geldim, ittirdiler canım çok acıdı..."

Onur Baştürk Balmain çılgınlığını yazdı: Oradaydım ve en hafif deyimle “Oha!” oldum

"Açlık Oyunları filminin alışveriş versiyonundaymışım gibi hissettim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24