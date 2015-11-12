Balmain izdihamında görüntülenen Nur Yerlitaş: Açgözlü dediler, ayol size ne?

İstanbul ve Ankara'da H&M ve Balmain işbirliğinin geçtiğimiz hafta düzenlediği VIP etkinlikte yaşananlara Nur Yerlitaş'tan cevap geldi. Yerlitaş, jüri üyesi olduğu TV programda yaşananları esprili bir dille anlattı ve 'Ayol size ne, ne var yani' dedi.

Nur Yerlitaş konuya ilişkin şöyle konuştu:

'Ay nereden gittim nereden bileyim, kırıta kırıta gittim. Firma beni VIP olarak çağırdı normalde gitmem. Ivana ile gittik kahve içtik bize ikramlar yaptılar. Süslendik püslendik. Aa bir gittik kalabalık var. Kapı açılacak tek tek içeri alacaklar sandım.

Ay ne göreyim, bizim sevgili Fatih Ürek de vardı. Ben ne göreyim kardeşim ezdiler, ben yokum. Ben ömrümde görmedim böyle bir şey. Aman kardeşim beni aldılar, su getirdiler bir yere oturttular. Oturduğum yerde çocuk reyonuymuş yeğenime bir şeyler aldım.

Düştük mü dile sonra. Yazdılar çizdiler. Ne var ne olmuş dedim, size ne. Bana dediler ki açgözlü kadın, doymaz mısın, senin bedenine göre var mı? Ay size ne, ayol size ne...