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Yaşam

Reyonlar yıkıldı, çamaşırlar havada uçuştu; Balmain çılgınlığı Ankara'da!

"Yeni ameliyat olup geldim, ittirdiler canım çok acıdı..."

06 Kasım 2015 14:54

H&M ve Balmain işbirliği ortalığı birbirine kattı. İstanbul'da H&M’in düzenlediği VIP davette 1500 Türk liraya mont alabilmek için birbirine giren ünlülerin görüntüleri gündemdeki yerini korurken benzer çılgınlık Ankara'da da yaşandı.

Ankara'da reyonlar yıkıldı, çamaşırlar hava uçuştu, insanlar birbirlerini ezdiler. Gece 03.00'de sıraya girenler, yeni ameliyat olup alışverişe gidip ezilenler, ürünleri alıp internette satanlar...

İşte alışveriş yapanların şaşırtan açıklamaları...

- İnsanlar birbirlerini öldürecek gibiydi, reyonlar yıkıldı. İnsanlar kaç numara olursa olsun alıyorlar, sonra internette satıyorlar...
- Mecburen koşturdum son bir kaç şey kalmıştı aldım. Yılda bir kere denk geliyor almazsam olmuyor.
- Bu ürünler ne Paris'te var ne başka yerde ürün geliyor ve bitiyor ondan geliyorum...
- Gece 03.00'de gelenler oldu. Daha yeni ameliyat oldum ben, ittirdiler canım çok acıdı.
- Normalde 3000-4000 euroluk ceketler 599 liraydı...    

 

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