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Yaşam

'Balina kusmuğu cinsel gücü artırıyor'

Balina kusmuğunda bulunan amber maddesinin afrodizyak özelliğine sahip olduğu ortaya çıktı

16 Ocak 2015 21:26

Balina kusmuğunda bulunan ve genellikle parfüm üretiminde kullanılan amber maddesinin afrodizyak özellikleri olduğu belirlendi.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Suudi Arabistan’daki King Saud Üniversitesi’nden bilim insanları bal mumu kıvamında, oldukça yanıcı ve kötü kokulu olan bu maddenin erkek farelerin cinsel isteğini artırdığını kanıtlamayı başardıklarını söyledi. Araştırmacılar, amber verdikleri erkek farelerin cinsel aktivitelerini gözlemlediklerini ve “Aldıkları madde dozajına bağlı olarak farelerin ereksiyon sıklıklarının arttığını ve çevrede dişi fare bulunmadığında biribirleri ile eşcinsel ilişkiye girmeye çalıştıklarını” tespit ettiklerini açıkladı.
 
Araştırmacılar yaptıkları deneyler sonucunda Amber maddesinde bulunan kimyasalların insanlar için de bir afrodizyak olarak kullanılabileceğini gördüklerini söyledi

 

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