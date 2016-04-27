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Politika

Balıkesir’de Akşener’e konvoylu karşılama: 'Abla hoş geldin beyaa'

Kapatılan MHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndan birçok kişinin karşılamaya geldiği bildirildi

27 Nisan 2016 20:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan adayı Meral Akşener, bazı temaslar için geldiği Balıkesir'de yaklaşık 300 araçlık konvoy ile karşılandı. Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği Akşener, dev konvoy ile Balıkesir turu attı. MHP’de, muhaliflerin genel başkanlığa adaylıklarını koymasının ardından kapatılan il başkanlıklarından biri olan Çanakkale’den birçok kişinin Akşener’i karşılamak için Balıkesir’e geldiği bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TOKİ kavşağında partililer tarafından yaklaşık 300 araçlık konvoy oluşturulması sebebiyle trafik ekipleri ve partililer arasında tartışmalar yaşandı. Davullar ve zurnaların çaldığı karşılamada Akşener'in içinde bulunduğu araç kalabalıktan güçlükle ilerleyebildi.

Bozkurt işareti ile kendini bekleyenleri selamlayan Akşener, gazetecilerin sorularını cevaplamadı. Partililerle selfie çektiren Akşener, daha sonra kendisi için tahsis edilen otobüse bindi. Karşılama töreni sonrasında araçlarla Balıkesir'de konvoy yapıldı.

Öte yandan, genel başkan adayı Meral Akşener'i Balıkesir'de karşılamaya gelen çok sayıda Çanakkaleli dikkat çekti. Şehirde asılan pankartlarda, "Abla Hoşgeldin beyaa" yazması dikkat çekti.

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