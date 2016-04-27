Meral Akşener: Gerçek sayıları verirsem MHP Genel Merkezi'nin uykuları kaçar

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, olağanüstü kurultay için delegelerin verdiği imza sayısıyla ilgili olarak, "Gerçek sayıları versem Genel Merkez'in uykuları kaçar. Unutulan kardeşliği geri getirmeliyiz" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, NTV'de Ahmet Arpad'ın canlı yayın konuğu oldu. Akşener kendisine yöneltilen ithamlara sert tepki gösterirken, "ülkücülüğümü kimseye tartıştırmam" dedi.

YeniÇağ gazetesinde yer alan habere göre, Akşener'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

'Paralel'den sonra Dev-Sol demeye başladılar. Bana paralel diyenlerin kendileri yamuktur. Ben de inşallah önce Genel Başkan seçileceğim ondan sonra da Başbakan seçileceğim.

İddialar yargıda, yargı karar verecek. Umarım iddialar sonucu Ergenekon gibi olmaz. Terör örgütüyse bir de yardım yatakçılığı var. 14 yıldır her cürüm beraber işlenmiştir. Yardım yataklık yapanların da peşini bırakmayacağım.

"Referanduma 'Hayır' dedim, nasıl cemaatçi olurum?"

Referanduma "hayır" dedim, nasıl cemaatçi olurum? Beni Ergenekon'daki gibi yaftalamaya çalışıyorlar. 17-25 Aralık'a kadar beraberdiler.

548 delege imza verdi. 1100 delege ile görüşme yaptım bu 548 delege cesaretli bir şekilde imza verdiler. Onları kutluyorum. Delegeleri de suçluyorlar, bu parti delegelerin.

"Ülkücülüğümü tartıştırmam"

MHP'ye katıldığımda "Baba ocağına geri döndüm" dedim. Biz babadan Türkeşçiyiz, ben de ocaklıyım. Ülkücülüğümü kimseye tartıştırmam.

1 Kasım seçimleri ülkücü hareketi derinden sarstı. 1 Kasım sonrası delegelerden çok istek aldım. 7 Haziran'da MHP Genel Başkanı olsaydım 'Meclis Başkanı'nı seçtirirdim.

"Bahçeli'nin 17-25 iddiası sürüyor mu?"

Sayın Bahçeli, 17-25 Aralık iddiasını sürdürüyor mu?

Muhalefet olarak iktidarı deşifre etmeliyiz. Medya yer vermiyorsa direkt halka gitmeliyiz. Bireyleri siyasetin içine katmalıyız.

'Tüzük Kurultay'ı 15 Mayıs'ta toplanacak. Ümit Özdağ'ı dışarıda bırakma söz konusu değil.

Gerçek sayıları versem uykuları kaçar

Gerçek sayıları versem Genel Merkez'in uykuları kaçar. Unutulan kardeşliği geri getirmeliyiz. Siyasette saygı dilini oluşturmalıyız. MHP'nin merkezdeki konumunu herkese anlatacağız. Köklerimizi vatandaşlarımızla tanıştıracağız.

Laiklik ve dokunulmazlık tartışması

MHP'de yapı değişikliği söz konusu olmayacaktır. Dokunulmazlık tartışmasında MHP'nin bugünkü tavrını doğru buluyorum.

Laiklik demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Terörle mücadelenin arkasındayız.