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Balıkesir'de 6 kişi 'eylem şüphesi'yle gözaltında!

Balıkesir'de, polis, 6 kişi Erdoğan'ı protesto edecekleri şüphesiyle gözaltına alındı

15 Mart 2015 15:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplantı ve açılışa katılıp, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de, polis, 6 kişiyi eylem yapabilecekleri şüphesiyle gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah Çanakkale'den geldiği Balıkesir'de, kendisini protesto etme hazırlığında oldukları gerekçesiyle, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Balıkesir Şube Başkanı Süleyman Şahin ve iki arkadaşı ile Vatan Partisi'nin gençlik kolları örgütlenmesi olan Öncü Gençlik Balıkesir Sekreteri Şahin Akbaba ve iki arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

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