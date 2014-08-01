Balbay'a Twitter'da tepki yağdı: Aydın Engin'in hangi fikrinden ürküyorsun, otur yerine postalcı!

Türkiye medyasının en kıdemli ve saygın isimlerinden Aydın Engin'in, bir dönem yazarlığını ve yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Cumhuriyet'e dönmesine karşı çıkan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a Twitter'da tepki yağdı.

Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanırken Ankara Temsilciliği görevinden alındığı Cumhuriyet'te yazarlığı sürdüren Balbay, Murat Sabuncu, Özgür Mumcu, Ahmet Şık ve Ceyda Karan'la birlikte transfer edilen isimler arasında yer alan Aydın Engin'in dönüşüne karşı çıktı. Balbay, gazete yönetiminin kararını değiştirmemesi üzerine bugün (31 Temmuz Perşembe) Twitter'dan Aydın Engin'i hedef alan şu mesajları attı:

- Aydın Engin'in fikirlerini düşünce yelpazesine uygun bir gazetede özgürce yazmasını dilerim.

- Ancak Aydın Engin'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmasına karşıyım. Buna hiçbir zeminde evet demedim.



- İlhan Selçuk sonrası gazete iyice ele ayağa düştü ağabey.



- Ergenekon,Balyoz,Odatv davalarına destek oluşlarını henüz konuşmuyoruz bile....



- Balbay sonuna kadar haklidir. Postalci degildir!!!

Balbay'ın bu tweet'leri, bazı destek mesajlarının yanı sıra önemli bir bölümü tepki içeren Twitter'daki şu mesajlarla karşılandı:

- Aydın Engin Tabii ki Cumhuriyet'te yazabilir. Sizin için birlik olduk, bölünmek size yakışmaz

- Mustafa Balbay size bir sorum olacak; siz hiç geçmişle hesaplaşıyor musunuz

- Mustafa'nın savunduğu askerler 12 Eylül'ün işkencecisiydi. Bırakalım bu ayakları, biraz önümüze bakalım

- Demokratik duruşta sivillik önemlidir. Meslek olarak işi yazmaksa yazacak, yoksa o gömleği atacak Balbay efendi

- Otur yerine postalcı

- Sizin artık yavaştan gazete köşe yazarlığını terk etmeniz gerekmiyor mu

- Haksız yere hapse atılan bir kişinin daha demokrat olması lazımdı, ama değil işte

- Sol, Balbay gibi köhne militaristlerden kendini arındırmadıkça, muhalefetleri sarhoş narasından öteye geçemez

- Balbay Aydın Engin'in Cumhuriyet'te yazmasına karşıymış. Sen 'genç subay' (...) yalarken o adam demokrasiyi savunuyordu

- Küçük olsun benim olsun anlayışını terk etmeliyiz

- Aydın Engin'in neyi korkutur sizi anlamış değilim, sahi Mustafa Bey Aydın Engin'in hangi fikirlerinden ürküyorsunuz

- Sizinle hemfikir olmadığım halde imzalı kitaplarınızı aldım, haksız yere hapsedilmenize üzüldüm. Tweetiniz hayal kırıklığı

- Cumhuriyet yıllardır 50 bin satıyor, buna itirazı yok, ama Aydın Engin'e itirazı varmış

- Özgürlük, ama sadece bana diyon yani

- Kendini Cumhuriyet okurunun sözcüsü sanıyor, ama yanılıyor. Yaşadığı zulüm nedeniyle susanları kendi okuru sanıyor, ama yanılıyor

- Bırakın da okur olarak biz karar verelim kimi okuyacağımıza

- Siz Mustafa Özbek gibi bir faşisti, Aydın Engin gibi bir demokrata tercih edersiniz

- Cumhuriyet sizin kişisel gazeteniz değil

- Aydın Engin'le yıllarca Cumhuriyet'te birlikte yazdınız, Aydın Engin yine aynı şeyleri yazıyor, neden rahatsızsınız

- Mustafa Balbay, özet: Fikir özgürlüğünü savunuyorum, ama benim fikirlerimin

- Ben de CMOK'um, militarist, dogmatist Balbay'lar mesul AKP'nin güçlenmesinden, sol bakış lazım artık

- Sizin gibi militarist, ulusalcı değil, ama gazeteyi onlar kurtarabilir

- Neden, Cumhuriyet babanın gazetesi mi, bırak da okurlar karar versin buna, sen kim oluyorsun

- Onu boşver de patron, yeni faaliyet yok mu, cumhuriyet mitingi, meşrutiyet mitingi falan gelelim. Darbe durbe de olur ha

- Bazı şeyleri tapulu malın gibi konuşuyorsun, aş bunları çıkar şu apoletlerini

- Düşünce ve fikir özgürlüğü, bir gazeteden öbürüne bir fark mı var. Sen içerdeyken ne yapıyordun

- Fikir özgürlüğünü savunan birinin böyle düşünmesi, ancak kendi özgürlüğünü savunması, ne kadar üzücü

- Birbirimizi kovarak hiçbir şey kazanamayız, beraber yaşamayı öğrenmeliyiz

- Ona sadece Cumhuriyet okurları karar verir.