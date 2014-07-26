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Cumhuriyet'te sürpriz katılımlarla yeni dönem

Aydın Engin, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Ceyda Karan ve Özgür Mumcu Cumhuriyet'te yazacak

26 Temmuz 2014 22:36

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazeteye katılımları için anlaştığı gazeteci ve yazarların isimlerini Twitter hesabından duyurdu. Atalay, “Aydın Engin, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Ceyda Karan ve Özgür Mumcu’nun Cumhuriyet’te olacağını” yazdı.

Yeni dönemde kurulduğu günden beri yaklaşık beş yıldır T24’te yazan Aydın Engin, bir dönem yazı işleri müdürlüğünü ve yazarlık yaptığı Cumhuriyet’in yazarları arasına katılacak. Aydın Engin’in yazıları T24’te de yayımlanmaya devam edecek.

T24 yazarlarından Murat Sabuncu, Cumhuriyet’in Yayın Koordinatörü olarak mutfakta görev üstlendi.

24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kayneden Cumhuriyet’in sembol ismi Uğur Mumcu’nun daha önce Birgün ve Radikal’de yazan ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan oğlu Özgür Mumcu da gazetenin yazarları arasına katıldı.

Haberleri Eylül ayında Cumhuriyet’te yayımlanmaya başlayacak Ahmet Şık dışındaki isimlerin haber ve yazıları 1 Ağustos, Perşembe gününden itibaren Cumhuriyet’te çıkacak.    

 

Üç isimle yollar ayrıldı

 

Öte yandan, Cumhuriyet’te yeniden yapılandırma adımları çerçevesinde İstihbarat Şefi Cengiz Yıldırım, Ekonomi Haberleri Şefi Hasan Eriş ve Dış Haberler Şefi Özgür Ulusoy'la yollar ayrıldı.

Ceyda Karan’ın Özgür Ulusoy yerine Dış Haberler Servisi’nin şefi olacağı öğrenildi.

  

 

 

 

 

  

 

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