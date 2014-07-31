Cumhuriyet'ten 'bölünme' haberlerine yalanlama: Alınan kararlarda hiçbir görüş ayrılığı yaşanmadı

Cumhuriyet gazetesi, "Cumhuriyet tarihinde ikinci defa bölünüyor" şeklindeki habere karşılık bir açıklama yaparak, "İcra Kurulu yapmış olduğu toplantılarda görev değişiklikleri ve gazeteye yeni katılacak isimlerin her biri konusunda oybirliğiyle karar almıştır. Adı geçen kararların her biri, ayrıntılı olarak bir karar tutanağı ile tespit edilerek imza altına alınmaktadır. Dolayısıyla, alınan kararlar konusunda haberde adı geçen isimler de dahil olmak üzere bugüne kadar Cumhuriyet gazetesi içinde herhangi bir görüş ayrılığı yaşanmamıştır" denildi.

Medyafaresi sitesi Aydın Engin, Özgür Mumcu, Ceyda Karan ve Ahmet Şık'ın Ağustos ayından itibaren Cumhuriyet'e geçecek olmasından dolayı, Genel Yayin Yönetmeni İbrahim Yıldız, yazarlar Mustafa Balbay, Orhan Erinç ve Cüneyt Arcayürek'in tepki gösterdiğini iddia etmiş ve "Cumhuriyet Gazetesi yeni transferler yüzünden ikiye bölündü" iddiasını ortaya atmıştı.

cumhuriyet.com.tr'den yapılan açıklamada ise bu iddiaların asılsız olduğu vurgulanırken "Bundan sonra da aynı çizgide yayınına devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır" denildi.

Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi, bir internet sitesinde 'Cumhuriyet Gazetesi tarihinde ikinci bölünme" başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı.

Biraz önce bir internet sitesinden “Cumhuriyet Gazetesi tarihinde ikinci bölünme” başlığıyla bir haber yer almıştır.

Okurlarımıza ve kamuoyuna daha önce duyurduğumuz gibi aralarında -haberde ismi geçen- Orhan Erinç (Cumhuriyet Vakfı Başkanı), Akın Atalay (Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili ve Genel Koordinatör), İbrahim Yıldız, Hikmet Çetinkaya, Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay’ın da bulunduğu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, 12 kişilik üye tamsayısının oybirliğiyle gazetenin yeniden yapılandırılması konusunda tam yetkili olarak bir İcra Kurulu oluşturmuş ve bu kurula üye olarak Akın Atalay (Vakıf Başkan vekili ve Genel Koordinatör), İbrahim Yıldız (Genel Yayın Yönetmeni), Güray Öz (Okur Temsilcisi) ve Önder Çelik (Vakıf YK üyesi ve genel saymanı) atanmıştır. Belirtildiği gibi bu karar oybirliğiyle alınmış bir karardır.

İcra Kurulu yapmış olduğu toplantılarda görev değişiklikleri ve gazeteye yeni katılacak isimlerin her biri konusunda oybirliğiyle karar almıştır. Adı geçen kararların her biri, ayrıntılı olarak bir karar tutanağı ile tespit edilerek imza altına alınmaktadır.

Dolayısıyla, alınan kararlar konusunda haberde adı geçen isimler de dahil olmak üzere bugüne kadar Cumhuriyet gazetesi içinde herhangi bir görüş ayrılığı yaşanmamıştır.

Cumhuriyet gazetesi yayın yaşamı boyunca bu türden provokatif ve yıkıcı bir çok saldırıya uğramıştır. Buna karşın, Cumhuriyetin yayın anayasasında yer alan temel ilkeleri ve yayın politikalarından zerre kadar ödün vermeden yayınına devam etmiştir. Bundan sonra da aynı çizgide yayınına devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Cumhuriyet Gazetesi tarihinde ikinci bölünme

Medyafaresi bugün, okuyucularına özel haber olarak duyurduğu bölünme hakkında şu iddiaları ortaya atmıştı:

Cumhuriyet Gazetesi yeni transferler yüzünden ikiye bölündü... Bir tarafta Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, yazarlar Mustafa Balbay, Orhan Erinç ve Cüneyt Arcayürek diger tarafta Hikmet Çetinkaya ve Akın Atalay...

Cumhuriyet Gazetesi son günlerde yeni transferlerle gündeme gelmisti. Aydın Engin, Özgür Mumcu, Ceyda Karan ve Ahmet Şık'in Agustos ayinda gazetede işbaşı yapacağı duyuruldu...

Rahatsızlık da böyle başladı. Özellikle Aydın Engin ve Ceyda Karan isimlerine karşı Genel Yayin Yönetmeni İbrahim Yıldız, yazarlar Mustafa Balbay, Orhan Erinç ve Cüneyt Arcayürek açık tavır aldı.

Bu isimlerin gazete ile yollarini ayirmalarinin konusuldugu gelen bilgiler arasinda.

Vakif tarafindan yonetilen Cumhuriyet'te son icra kurulu operasyonu ile güçler Hikmet Çetinkaya'nın elinde görülüyor...

İkinci bölünme mi?

Cumhuriyet'te bu ilk değil. 90'lı yillarda Hasan Cemal'in Genel Yayin Yönetmeni olmasinin ardından Başyazar İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu basta olmak uzere gazetenin kilit isimleri ikinci Cumhuriyet tartışmaları ile gazeteden yollarını ayırmıştı.

Cumhuriyet okuru da bu duruma tepki göstererek gazeteyi boykot etmişti..

Gergin günlerin yaşandığı gazetede bunun tekrarından endişe ediliyor..

Gelişmeler her zaman olduğu gibi Medyafaresi'nde...