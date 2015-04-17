'Bakur' krizi devam ediyor: 7 yönetmen Ankara Uluslarası Film Festivali'nden filmlerini çekti

Türkiye'de bulunan PKK kamplarındaki yaşamı anlatan 'Bakur' filminin, İstanbul Fİlm Festivali'ndeki gösteriminin Kültür Bakanlığı tarafından sansürlenmesine yöenlik tepkiler devam ediyor. Gelişmeler kapsamında, 23 Nisan’da başlayacak 26. Ankara Film Festivali’nde 11 filmden yedisinin yönetmeni, ulusal yarışmadan çekilme kararı aldı.

Murat Düzgünoğlu (Neden Tarkovski Olamıyorum), Aydın Sayman (İçimdeki İnsan), Erol Mintaş (Annemin Şarkısı), Çiğdem Vitrinel (Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku), Erden Kıral ( Gece ), Hüseyin Karabey (Sesime Gel), Aydın Orak (Asasız Musa) imzasıyla yayımlanan ortak açıklama şöyle:

“34. İstanbul Film Festivali kapsamında BAKUR (KUZEY) adlı belgesel filmin gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kayıt-tescil ve eser işletme belgeleri olmayan yerli filmlerin festivalde gösterilemeyeceğini bildirmesi üzerine festival yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Festivalde filmleri yer alan sinemacılar toplu halde filmlerini çekerek bu üstü kapalı sansür uygulamasını protesto etmişlerdir. Bu gelişmeler karşısında yakın bir tarihte gerçekleşecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali bir basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklamada, 2004 yılında yürürlüğe giren 5224 sayılı sinema kanunu gereği amatör filmlerden isteğe bağlı kayıt tescil, diğer filmlerden eser işletme belgesi istendiği ama bu koşulları yarışma filmlerinin hepsi gerçekleştiremediği için adil bir yarışma yapılamayacağı, bu sebeple belgesel ve ulusal kısa film yarışmalarının iptal edildiği belirtilmiştir.

'Festivaller sanatın özgür alanları olmalı'

"Biz aşağıda imzası olan 26. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması ve yarışma dışında filmleri gösterilecek yönetmen ve yapımcılar olarak kayıt-tescil ve eser işletme belgesinin bir engelleme mekanizması olarak kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Festival filmleri için zorunlu tutulan bu uygulamanın festivallerin varlık sebebine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Film yapan insanlar olarak festivallerin sanatın özgür alanları olması gerektiğine inanıyor ve bu alanlara sahip çıkmanın sinemamızın geleceği için önemli olduğuna inanıyoruz.

26. Ankara Film Festivalinin kısa ve belgesel film gösterimlerini iptal etmek zorunda kalmasını bir baskı ve engelleme girişiminin sonuç vermesi olarak değerlendiriyoruz.

Sinemacı arkadaşlarımızın gösterimlerinin engellendiği, kısa ve belgesel yapan arkadaşlarımızın filmlerinin kurban seçildiği bir ortamda festivale katılmamızın sansürü büyüteceğine inanarak filmlerimizi festivalden çekiyoruz.”