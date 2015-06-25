'15 günde 10 kilo' aldatmacasına bakanlıktan müdahale

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, zayıflama hapı ve çayı gibi ürünlerin internette "15 günde 10 kilo verin" gibi yanıltıcı ifadelerle satışını engellemek için harekete geçti. Ürünü ithal eden işletme, bundan böyle satıcı firmanın 'yanıltıcı' reklamlarını internetten kaldırmazsa o ürüne ilişkin onay alamayacak.

Habertürk'ün haberine göre; Bakanlık, Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağıyla, bu ürünlerin pazarlanmasına yönelik sıkı kontrol geliyor.

Yeni yönetmeliğe; göre takviye edici gıda olarak anılan zayıflama ürünlerinin ithalat ve üretimini yapan gıda işletmecisi firmalar, satıcı firmaların internette yaptığı reklam ve tanıtımlardan da sorumlu olacak.

Gıda işletmecisi firma, bakanlıktan onay almak için başvuru yaptığı ürünün, kendi bilgisi dışında mevzuata aykırı reklam ve tanıtımlarının kaldırılması için kanuni yollara başvurmak zorunda olacak. Firma, bakanlığa buna ilişkin bir taahhütname verecek. Aksi halde bakanlık, ürüne onay vermeyecek. Firma, başka bir gıda firması tarafından ürüne ilişkin olarak internet üzerinden satış ve tanıtım yapılmak istenmesi halinde bu ürünün internet üzerinden satışının yapılacağı URL adreslerini de bakanlığa bildirecek.

Taslakla, takviye edici gıdalara yönelik onay verecek olan Takviye Edici Gıda Komisyonu'na da yeni bir görev verildi. Akademisyenler ile Tarım ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon, bu tür ürünlere yönelik risk değerlendirmesi yapacak. Komisyon, gıdalarda kullanılan vitamin, mineral, botanikler ve diğer bileşenlerle ilgili risk değerlendirmelerinin sonuçlarını bakanlığa sunacak.