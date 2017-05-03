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Yaşam

Bakanlık yanıtladı: Rus generalin tabutundan pırlanta kılıç mı çıktı?

Tabut, başsavcının gözetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve arkeologlar eşliğinde açıldı

03 Mayıs 2017 11:28

Ardahan’ın Merkez’e bağlı Karagöl İlçesi’nde bulunan cesetle ilgili tartışmalar sürüyor. 1877-1878 Osmanlı - Rus savaşında (93 Harbi) ölen Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olduğu düşünülen tabutun içinde pırlanta bir kılıcın da olması gerektiği yönünde Rus medyasında çıkan haberler yeni tartışma başlattı. Rus medyasında çıkan haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ardahan’da bulunan tabutun heyet huzurunda, halkın önünde açıldığını ve içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıkladı.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını vurguladı. Heyetin Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözetiminde polis, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi ve arkeologlardan oluştuğunu belirten yetkililer, tabutun Ardahan halkının gözleri önünde açıldığını söyledi.

Yetkililer, “Kılıç olsaydı bunu saklamazdık. Bütün Ardahan halkı seyrederken kapak açıldı. İçinde kılıç olmadığı gibi herhangi bir taşınır kültür varlığı da bulunmadı.

Böyle bir tabutun bulunmasının ardından tabii böyle şehir efsaneleri olacaktır. Bu şehir efsanelerinin önüne geçmek de mümkün değil. General olup olmadığını bilmiyoruz. Belki üst düzey bir subaydır” dedi.

Yetkililer, cesedin kime ait olduğunu henüz tespit edemediklerini belirterek şöyle konuştular: “Kimliğini tespit edemediğimiz bir insanla ilgili, sanki tespit etmişiz gibi ‘Bunun kılıcı da olması lazım’ diyorlar.

Şu anda tabutun bulunduğu alanda başka mezar odalarının olabileceği olasılığı üzerinde duruyoruz. O alanın ve mezar odasının tescil edilmesi için çalışma yapıyoruz.”

Tabut, başsavcının gözetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve arkeologlar eşliğinde açıldı.

 

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