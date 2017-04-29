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Yaşam

Rus generalin tabutunun bulunduğu alanda üniformaları ile gömülü iskeletlere rastlandı

İnşaat çalışmaları durduruldu

29 Nisan 2017 18:27

Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan, vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği saptanan Rus generalin mezarının olduğu alanda, çok sayıda askeri bot ve asker iskeletlerine rastlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Karagöl mahallesindeki inşaat alanında, vatandaşlarca yapılan kazıda, toprak altında tek bir oda şeklinde düzenlenmiş mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ardahan'da görev yapan ve Rusya tarihinde ‘Kafkasya'nın fatihi’ olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesi'ne götürülerek muhafaza altına alındı. Ardahan'daki inşaat çalışmaları ise söz konusu yerde başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ve askeri botlar bulunması nedeniyle durduruldu.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

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