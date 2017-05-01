Rus generalin bulunduğu alanda asker kıyafetli birçok iskelet bulundu

Ardahan’da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu düşünülen mezarın bulunduğu bölgede asker kıyafetli yeni mezarlar ortaya çıktı.

Arkeofili’de yer alan habere göre, Ardahan’da inşaat alanındaki kazıda bulunan, vücudu ve kıyafetlerinin büyük bölümünün iyi korunduğu Rus generalin mezarının olduğu alanda, çok sayıda askeri bot ve asker iskeletleri bulundu.

Karagöl Mahallesi’nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken bulunan ve üzerinde haç işareti olan tabutun içerisinde bir Rus generaline ait olduğu düşünülen iskelet, bot ve palto bulunmuştu.

Rus tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars’a götürülerek koruma altına alınırken Ardahan’daki inşaat ise durduruldu. Kazı alanında incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, alanda devam eden çalışmalarda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduğunu söyledi.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Gayrimüslüm mezarlığı

Yrd. Doç. Dr. Küçük, “Bu alan Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl Mahallesindeki bu bölge Maşatlık olarak adlandırılıyor. Yani gayrimüslüm mezarlığı, dolayısıyla burada sadece bu generalin değil daha bir çok gayrimüslimin mezarının bulunma ihtimali yüksek. Tabi burada 40 yıllık Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş esnasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek” dedi.

İnşaat kazısında bulundu

Ardahan’da apartman inşaatı için yapılan temel kazısında, 1877-1878 Osmanlı – Rus savaşına katıldığı düşünülen Rus generale ait bir mezar bulunmuştu. Karagöl Mahallesi’nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken bulunan ve üzerinde haç işareti olan tabutun içerisinde bir Rus generaline ait olduğu düşünülen iskelet, bot ve palto bulunmuştu.

Arkeolog Solaklıoğlu, yaptıkları incelemelerde Rusların 1878’den sonra buraya yerleşmesini göz önüne alarak muhtemelen o dönemde yaşamış bir Rus generale ait bir tabut olduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti.