Rusya, Ardahan'da bulunan general cenazesini istiyor

Rusya, Ardahan'da bulunan general cenazesi için Türkiye’ye yollamak üzere adli tıp uzmanlarından kurulu ekip hazırlıyor. DNA sonrası kimlik kesinleşirse naaş Rusya’ya verilecek.

Posta'da yer alan habere göre, Rus basını tabuttaki üniformalı ve sakallı askerin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Kars’ı işgal eden Tümgeneral Vasiliy Geyman olduğunu yazdı.

13 Nisan 1878’de Ardahan’da vebadan ölen Geyman Rusya’da “Kafkasya Fatihi” olarak tanınıyor.

Vasiliy Geyman’ın yeğeni Aleksandr Geyman Rus Ordusu’nda tümgenerallik yapmış. Vasiliy Geyman ile aynı adı taşıyan torunu ise ünlü bir tarihçi. Naaşın Geyman’a ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacak.



Rusya, Türkiye’ye yollamak için adli tıp uzmanlarından kurulu ekip hazırlıyor. DNA sonrası kimlik kesinleşirse naaş Rusya’ya verilecek.



Omuzda 3 yıldız



Rus askerin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı var. Kars Müze Müdürü Necmettin alp, “Bu subayın Vasiliy Geyman olma ihtimali yüksek” dedi.