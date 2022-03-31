Bakanlık 2021 orman yangını verilerini açıkladı: İzmir'in 10'da 1'i kadar alan yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın orman yangınları ile ilgili soru önergesine yanıtta, 2021 Temmuz ayından itibaren Türkiye'de 118 bin 415 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Rakamları değerlendiren CHP'li Kılıç, "İzmir'in onda biri kadar ormanlık alanımız, ciğerimiz yandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a verdiği yanıtta, 28 Temmuz 2021 tarihinden sonra Türkiye’de 1171 orman yangını meydana geldiğini, bu orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü ifade ederek, yangınlarda 118 bin 415 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Bakanlık yangınlarda ve söndürme çalışmaları sırasında yaşanan uçak kazasında 11 yangın söndürmede görevli personel ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Bakanlığın cevabını değerlendiren Av. Sevda Erdan Kılıç, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan orman yangınlarının yürekleri dağladığını ifade etti. Bu yangınlarda ormanların yanı sıra, yerleşim yerlerinin küle döndüğünü, binlerce hayvanın hayatını kaybettiğini ifade eden Kılıç, yangınların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yüzlerce köy ve kasabadan binlerce yerli ve yabancı turistin kara ve deniz yoluyla tahliye edildiğini kaydetti.

İzmir'in 10'da biri kadar alan yandı

CHP'li Kılıç, orman yangınlarının, Türkiye’nin uçakla yangınlara müdahaledeki yetersizliğini ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden Marmaris’te vatandaşlara, daha önce sel bölgelerinde yaptığı gibi çay fırlattığını, bunun da “Hükümetin orman yangınları ile nasıl mücadele ettiği”, daha doğrusu “afetlerle mücadele edemediği” gerçeğini gözler önüne sergilediğini kaydetti.

İzmir’in yüzölçümünün 1.189.100 hektar olduğunu dile getiren Kılıç, “Geçen yaz ülkemizde toplamda 118.415 ha ormanlık alanımız kül oldu. Yani İzmirlimizin onda biri kadar ormanlık alanımız, ciğerimiz yandı. Aslında ormanlarımız, ciğerlerimiz yanmadı, her şeyimiz yandı.” dedi.