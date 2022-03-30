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Şahan Gökbakar'dan "hatırlatma" paylaşımı: Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?

30 Mart 2022 11:53

Geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık canlı yayın yapan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran oyuncu, yönetmen Şahan Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Tarım Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nı etiketleyen Gökbakar, “Yaz aylarının başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine 2 aydan az kaldı. Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?” diye sordu.

Gökbakar 4 Ocak tarihinde yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış; “Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs.! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor” diye yazmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Gökbakar’a yanıt vermiş; “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” diye sormuştu. Gökbakar’dan da yanıt gecikmemişti.

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