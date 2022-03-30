Şahan Gökbakar'dan "hatırlatma" paylaşımı: Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?

Geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık canlı yayın yapan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran oyuncu, yönetmen Şahan Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Tarım Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nı etiketleyen Gökbakar, “Yaz aylarının başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine 2 aydan az kaldı. Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak, ne zaman hazırda bekliyor olacak?” diye sordu.