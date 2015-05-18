Bakanın elini sıkmak için kuyruğa girdiler!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, seçim bölgesi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hıdrellez Pilavı Şenliği'ne katıldı. Bakan İslam'ı karşılayanlar tokalaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Pamukova ilçesi İsbalı mahallesinde, Belediye ve mahallelilerin birlikte organize ettiği Hıdrellez pilavı şenliği haftasonu yapıldı. Şenliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, AKP İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Milletvekili adayları Recep Uncuoğlu ve Ali İnci birlikte katıldı.

Bakan İslam ve beraberindekileri karşılayanlar uzun kuyruk oluşturdu. Bakan İslam kendisini karşılamak için kuyruğa giren vatandaşlarla yaklaşık 15 dakika boyunca tek tek tokalaştı.

İsmail Çetintaş'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Bakan Ayşenur İslam ve Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek’e özellikle Hıdrellez pilavına katılan kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce kişinin katıldığı Hıdrellez pilavında kadınlarla yakından ilgilenen bakan Ayşenur İslam daha sonra Hıdrellez pilavı için alanı dolduranlara hitap etti.