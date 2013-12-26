Yeni bakan Ayşenur İslam kimin akrabası?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün gece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. Kabinede 10 bakan değişirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Ayşenur İslam getirildi. Sakarya Milletvekili olan Ayşenur İslam, Türkiye'nin ilk başörtülü milletvekili olan Merve Kavakçı'nın da akrabası olduğu öğrenildi.

Ayşenur İslam'ın eşi Bahadır İslam, Gazze'ye yardım götüren ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara gemisinin doktoruydu. İslam aynı zamanda çeşitli yardım kuruluşlarında da gönüllü olarak vazife yapmakta.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam kimdir?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede, Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına getirildi. Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 1958'de İstanbul'da doğdu. Öğretim üyeliği görevinde bulunan İslam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, doktorasını ise Gazi Üniversitesinde yapan İslam, Ankara Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Çeşitli kitap ve makaleleri yayınlanan Bakan İslam, Yunus Emre Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlerinde de bulundu. İslam, iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve 1 çocuk annesi