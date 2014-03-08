Bakandan alternatif ninni: Uyusun da büyüsün değil, evladım hedef 2071!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu annelere çocuklara söyledikleri ninnileri değiştirme tavsiyesinde bulunarak, "Anneler, bacılar, bebeklerine söyledikleri ninnilerin şeklini değiştirsin. Artık "Uyusun da büyüsün" demeyi bırakın. "Evladım, yavrum, kızım, hedef 2071" diyeceksiniz. Artık ninniyi böyle söyleyeceksiniz." dedi.

Çay Barajı ve Armutlu Göleti Sulamasının temel atma töreninde konuşan Eroğlu, modern atık su tesisleri kurarak dünyayla yarışır hale geldiklerini söyledi.

Millet için 17 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirten Eroğlu, şöyle devam etti: "Benim kamyoncu kardeşimi evde hanımı ve çocuğu bekliyor. Artık onlar, bölünmüş yollar nedeniyle eşlerini evlerinde güvenle bekliyor. Artık Afyonkarahisar'dan İstanbul'a, Afyonkarahisar'dan Konya'ya, Antalya'ya, İzmir'e bölünmüş yollardan çok daha güvenli bir şekilde gidiyoruz. Bu konuda 'Artık yollarımız Afyon kaymağı gibi oldu' diyorum. Sağlıkta da muazzam bir dönüşüm oldu. Bırakın Çay'ı, Sultandağı'nı, Bolvadin'i, Dinar'ı, Afyonkarahisar'daki hastanelerde koğuş sistemi vardı. 8-10 kişilik, içinde tuvaleti bile olmayan odalarda kalınırdı. Şimdi ise 5 yıldızlı otel konforunda hastaneler var. Çünkü bu millet, her şeyin en iyisine layık. Dolayısıyla şu an sağlık sistemimiz Almanya'dan da Hollanda'dan da Fransa'dan da Amerika'dan da çok daha güzel. Dün geldiğim bir konferans öncesinde bir vatandaş yanıma gelip babasının kanser hastası olduğunu ve çok acele başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.

Hemen Sağlık Bakan Yardımcısı'nı aradım. Ambulans helikopter geldi, aldı ve tam teşekküllü onkoloji hastanesine götürdü. Bu daha önce yoktu."

Helgan'nın bilgisayarı varsa Hatice'nin neden olmasın

Eğitim alanındaki gelişmelere de değinen Eroğlu, eskiden böyle bir imkan yokken şimdi çocukların sıralarına kitaplarının ücretsiz olarak konulduğunu anlattı. Geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetişmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:

"Dünyada büyük bir yarış var. Milletler birbirine habire oyun oynayarak, habire komplo kurarak birtakım şeyleri engellemek için her türlü program ve hileyi uyguluyor. Bunu aşmak için geleceğimizin teminatı yavrularımıza en iyi hizmeti vermek lazım. Geçmişte Afyon Lisesinde, Şuhut Ortaokulunda tebeşir tozu yutarak büyüdük. Şimdi ise yavrularımıza akıllı tahtalar getirdik ki bizim çektiğimiz eziyeti onlar çekmesin. Bütün yavrularımıza dünyayla yarışsınlar diye tablet bilgisayarlar hazırlıyor ve veriyoruz. Nitekim Başbakanımız geçen hafta tam 675 bin tablet bilgisayarı çocuklarımızı dağıttı. Helga'nın bilgisayarı varsa benim Haticemin niye olmasın. Dolayısıyla eğitimde de en güzelini yapacağız. Bütün hizmetler artık ayağınıza gelecek. Artık faize gitmeyen paralar, vatandaşımıza hizmet olarak akmaktadır ki bu da bizim farkımızdır."

Eroğlu, vatandaşın, "IMF'ye, vatandaşlara borçları ödediniz, Merkez Bankasının kasasını doldurdunuz. Bu kadar hizmet yapıyorsunuz, bu para nereden geliyor" diye sorduğunu belirtti. Bunun cevabının gayet basit olduğuna işaret eden Eroğlu, "Cenab-ı Allah, onun rızasına uygun olarak çalışırsanız bereket veriyor. Farkımız budur. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan, vatandaşın parasını kendi parasından daha aziz bilip ona sahip çıkan hükümet, bizim hükümetimizdir" ifadesini kullandı.

Dönüm noktaları çok önemlidir

"Türkiye artık çok oluyor. Bunlar IMF'ye borcu tamamen bitirdi. Dünyada kriz varken Türkiye büyüme oranlarında ilk 4'e giriyor ve muazzam yatırımlar yapıyor. Bizim karşımızda el pençe divan durmuyor. Başı dik bir Türkiye var. Bunun önünü keselim" denilerek Türkiye üzerinde birtakım oyunlar oynandığını dile getiren Eroğlu, onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı olduğunu söyledi.

Eroğlu, 21'inci asrın, Türk milletinin asrı olacağını dile getirerek, şunları kaydetti: "Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları çok önemlidir. Mesela İstanbul'un fethi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 1071 Malazgirt Zaferi, milletimizin tarihinde dönüm noktalarıdır. Bu topraklar, istiklalin kazanıldığı, şehitler diyarı olan topraklardır. 30 Ağustos Zaferi'ni kazanmasaydık, Cumhuriyet kurulmasaydı halimiz ne olacaktı? Bu milletimizin büyük hedefleri var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisi arasına sokmak istiyoruz.

İnşallah İstanbul'un fethi olan 1453 yılının 600'üncü yılını 2053'te kutlayacağız. İnşallah çocuklarımız Türkiye'yi o tarihte dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına yerleştirecek. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan, büyük bir zafere imzasını attı. Allah o kahramanlardan razı olsun. Onun bininci yılını 2071'de kutlayacağız. İnşallah yeni doğacaklar da 2071'de Türkiye'yi dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına yerleştirmek için gayret edecek. Onun için anneler, bacılar, bebeklerine söyledikleri ninnilerin şeklini değiştirsin. Artık 'Uyusun da büyüsün' demeyi bırakın. 'Evladım, yavrum, kızım, hedef 2071' diyeceksiniz. Artık ninniyi böyle söyleyeceksiniz. Çünkü bu millete bu yakışır. Bunun için birbirimizi seveceğiz, hep birlikte çalışacağız. Farklı siyasi partilerde olabilir. Allah için herkese dua ediyorum. Birbirimizi severek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz.

Onun için 'tek vatan' diyoruz. Vatanımız tek. 'Tek millet' diyoruz. Hepimiz tek bir milletiz. 'Tek bayrak' diyoruz. Başka bayrağımız yok. Bizim milletimiz istiklal aşığıdır. İnşallah daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışalım." Afyonkarahisar'da 81 baraj ve gölet yapacakları bilgisini veren Eroğlu, daha sonra 15 milyon metreküp su tutulacak barajın temelini, beraberindeki protokol üyeleriyle butona basarak attı.