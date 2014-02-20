Bakan Veysel Eroğlu: Yağmur duası, yağmur bombasından maliyetsiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle yazın kuraklık yaşanacağı iddiaları üzerine B planları bulunduğunu söyledi. Eroğlu, yağmur bombasının bir seçenek olmadığını ve sonuç vermediğini dile getirdi. Eroğlu, “Yağmur duası, yağmur bombasından maliyetsiz” diye espri yaptı.

Radikal gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre Eroğlu, TBMM ’deki sohbetinde, sorunun daha çok Orta Anadolu Bölgesi için geçerli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Su sorunu yaşanmaması için önlem alıyoruz, bu konuda acil eylem planlarımız var. Bölgelerdeki arkadaşlarımızla düzenli toplantı yapıyoruz. Sorun daha çok Orta Anadolu’da görülüyor. Bizim B planımız var. Yeraltı sularıyla ilgili planlama yapıyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin meteorolojik veriler de olumlu. Bahar yağmurları beklediğimiz gibi gelecek. Sorunu yaza gelmeden çözeceğimize inanıyoruz. Yağmur bombası düşünmüyoruz, çünkü anlamlı bir getirisi yok. Bu bir seçenek değil. Yağmur duasına da çıkarız, hiç olmazsa onun maliyeti yok. Su ile ilgili karar verecek kurulda bakanlığımızın da olması gerekiyor. Yeni torba tasarıda bu düzeltilecek. Arkadaşlarla da görüştüm, suyla ilgili bir karar verilirken, bizim olmamız gerekir.”