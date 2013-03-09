Veysel Eroğlu: Vatandaş ömrümü Başbakan'a ver diye dua ediyor!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vatandaş Allah'a ömrümü Başbakan Erdoğan'a ver diye dua ediyor" dedi.

Afyon'da konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu CHP'li milletvekillerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le görüşmesini CHP'nin yüz karası olarak değerlendirdi. Eroğlu, Esed'in, 'Ben gidersem Erdoğan da gider' açıklamasını ise "Esed'in beyni sulanmış" diye yorumladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi açılışlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak AKP İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Yerel seçim çalışmalarına başlayan İl Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısına katılan Bakan Eroğlu, burada CHP'li milletvekillerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

'Esed gidici'

Toplantıda Beşar Esed'in, 'Ben gidersem Erdoğan'da gider' şeklindeki açıklamalarının mantık dışı olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Esed'in beyni sulanmış. Bir kere kendisi zaten gidici. Halk, bütün Suriye halkı onun gitmesini istiyor. Türkiye'de ise bütün Türkiye halkı ve hatta diğer siyasetçiler dahi sağ olsun bizim rey oranımızın ne olacağını takdir ediyor. Bütün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın kalmasını istiyor. Hatta bazı vatandaşlar 'Rabbim benim ömrümden al da Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrüne ver' diye dua ediyor. Esed boşuna o koltukta kalmasın. Bir an önce kan dökmekten vazgeçip bir yere kaçacaksa kaçsın" diye konuştu.

CHP'nin yüz karası

CHP heyetinin Suriye'de Beşar Esed'i ziyaret etmesini de eleştiren Eroğlu, "CHP'yi ise anlamak mümkün değil. CHP bir garip. Kendi halkına zulüm eden, şehirlere bomba yağdıran bir Suriyeli zalimi yanına alıp, resim çektiriyor. Tarih bu zilleti yazacaktır. Tarih bunu CHP'nin bir yüz karası olarak yazacaktır. Çünkü bu CHP'nin yüz karasıdır" dedi.