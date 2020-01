Bakan Zeybekçi: Teröristin bile onuru olur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde 3 askerin şehit edilmesi ile ilgili, "Bunların insanlıkla bir alakası olamaz. Teröristin bile bir gururu, onuru olur. Şehirde sivil olarak, savunmasız bir şekilde dolaşan yavrularımıza hain şekilde saldırıp onları şehit eden hainler terörist olacak kadar onurlu bile değildir" dedi.

Nihat Zeybekçi, çeşitli toplantılara katılıp ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Samsun’a geldi. Bakan Zeybekci Samsun programı kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde sivil kıyafetli 3 askerin şehit edilmesine değinen Bakan Zeybekçi, 3 tane annenin yüreğinin yandığını ve 3 ocağa ateş düştüğünü dile getirdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"3 tane yavrumuz, 3 tane ciğerparemiz şehit edildi. 3 tane kardeş kanı aktı. Bu topraklarda sebebi ne olursa olsun, vesile olan veya sonuçlarına katlanan her kim olursa olsun, ne şekilde olursa olsun yere düşen her can bizim canımızdır. Akan kan kardeş kanıdır. Bunu yapanlarda bu milletin birliğine, dirliğine, vatanına, bayrağına, maneviyatına, bağımsızlığına, bütün kutsal değerlerine, insanlığa ve insanlık onuruna kast eden hainlerdir. Bunların insanlıklarla bir alakası olamaz. Teröristin bile bir gururu olur. Teröristin bile bir onuru olur. Ama emanet diye bir şey vardır. O coğrafyadaki kardeşlerimize emanet edilerek şehirde sivil olarak, savunmasız bir şekilde dolaşan yavrularımıza hain şekilde saldırıp onları şehit eden hainler terörist olacak kadar onurlu bile değildir."

Bu milletin binlerce şehit verdiğini dile getiren Bakan Zeybekci, bu millete "Aman" dedirtmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını söyledi. MKYK üyesi olarak 2013 yılının yazında Osmaniye’den başlayarak Doğu ve Güneydoğu’yu dolaştığını dile getiren Bakan Zeybekci, şöyle dedi:

"Oradaki kardeşlerimizin gözlerine baktık, onların ellerini tuttuk. Her kimin niyeti bu ülkeyi bölmekse, her kimin niyeti bu kardeşliği bitirmek ise, her kimin niyeti bu vatana, bu bayrağa, bu millete birlik ve beraberliğimize ihanet etmekse, işte o yavrularımızı şehit edenler onlardır. Bu süreci provoke edenler, sabote edenler onlardır. Bu süreçle ilgili her kim ki çıkıp da ‘her şey iyi ama, ama’ diyen haindir. Onların derdi bu ülkelerin bölünmesi, bizim derdimiz birlik ve beraberliğimizdir. Bu tuzak ve oyunlara düşmeyeceğiz. Bu oyunlar asla ve asla başarılı olmadı, olmayacak. Ta ki Allah göstermesin; sönmeden yurdumun üzerinde düşen en son ocak. Bu kadar net söylüyoruz. Buradan da kimsenin ne alacağı, ne mesaj alacağı varsa mesajı alsın. ’Ak kadrolar’ olarak kefenimizi giyip bu yola çıktık sonuna kadar. Nereye varırsa varsın, siyasi olarak faturası ne olursa olsun."

Ekonomi Bakan Zeybekci, Anadolu topraklarında zayıf ve cılızların hiç yaşamadığını, hastalıklı çınarların hiç yeşermediğini, Türkiye’de Gezi Olayları’nın ardından 17 ve 25 Aralık süreçlerinin Türkiye’yi durdurmak için organize edildiğini söyledi. Uyanık olmak gerektiğini anlatan Bakan Zeybekçi, "Dostun kim olup olmadığı iyi bileceğiz. Yanılmayacağız, dostlarımıza ve kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bu ihanet operasyonunun baş aktörlerini iyi belirleyeceğiz. Bu millete ihanetin hesabını hukuk ve demokrasi içerisinde mutlaka soracağız. Bunu yaparken de kardeşlerimizi inceltmeyeceğiz. Aklını, vicdanını ve ruhunu birilerine emanet ederek, kiraya verenlerden bunların hesabını soracağız" diye devam etti.

Türkiye’yi artık hiç kimsenin eskisi gibi suistimal edemeyeceğini dile getiren Bakan Zeybekci, Türkiye’de muhalefetin iktidar olma ümidinin bulunmadığını, bu nedenle anti demokratik hukuk dışı her şeyin peşine takılıp gittiklerini öne sürdü.

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, AK Parti’nin 2015 seçimlerinde anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğu sağlamak zorunda olduğunu söyledi.