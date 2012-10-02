Bakan Yılmaz: Pilotlarımızı Suriye öldürmedi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Akdeniz’de düşürülen Türk uçağının pilotlarının Suriye ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasını yalanladı.



Dışışleri Bakanlığı’nın iddiaları incelediğini belirten Yılmaz, “İlk bilgilere göre, iddia edilen hususların hiçbirisi kesinlikle doğru değildir. Bu iddialara itibar edilmemelidir” diye konuştu.

Dezenformasyon yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yalan bilgi vermez. Bu millete ne bilgi verildiyse, doğrudur. Hiçbir yanlışlık yoktur, çelişen bir durum yoktur. Farklı görülen şeyler izaha ihtiyacı vardır. Gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.



El Arabiya'nın iddiası



Geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetine ait olduğunu öne sürdüğü bazı gizli belgeleri yayımlayan El Arabiya televizyonu, Türk jetinin Tartus'ta bulunan Rus üssünün koordinasyonuyla düşürüldüğü bildirmişti.

İki Türk pilotunun önce sağ olarak ele geçirildiğini iddia eden El Arabiya, pilotların daha sonra Esad ordusu tarafından öldürüldüğünü savundu.



İki pilot 1.300 metre derinde bulundu



Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF-4E tipi bir keşif uçağı 22 Haziran’da Suriye açıklarında düşmüştü.

Şehit pilotlar Gökhan Ertan ile Hasan Hüseyin Aksoy’un naaşlarına 1300 metre derinlikte ulaşılmıştı.