Rusya, El Arabiya’nın ' Türk pilotlar Rusların emriyle öldürüldü' iddiasına ne dedi?

Rusya, El Arabiya televizyon kanalının iki gün önce ortaya attığı Türk F-4 uçağının iki pilotunun Rusya’nın emriyle öldürüldüğü iddiasını resmen yalanladı; haberdeki tüm unsurların hayal ürünü ve yalan olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

'Hayal ürünü'

“Bu tür saçmalıklara yanıt vermek çok abes kaçıyor ama, maalesef yanıt vermek zorunda kalıyoruz. El Arabiya'nın haberinde sadece Rusya değil, İran, Hizbullah, PKK, Suriye Başkanı Esad ve Bessam adında bir generalden söz ediliyor. Hayal ürünü olan, ancak kötülük hedefleyen bu haberde istihbarat kaynaklarından elde edilmiş gibi gösterilmeye çalışılan haritada Rusya’nın resmi RIA Novosti haber ajansının logosu bile duruyor."

'Arap basın kuruluşları yalan haberi gelenek haline getirdi'

"Bu yalanı uyduranlar gizli belge dedikleri haritadan logoyu silmeyi bile tenezzül etmemiş. Suriye’deki gelişmeler söz konusu olduğunda özellikle Arap ülkelerindeki basın kuruluşları gerçekleri çarpıtarak yalan yazmayı gelenek haline getirmeye başladı. İşin kötü tarafı dünya da bu yalanlara inanıyor. Hayal ürünü haber yazarak gerçekleri çarpıtan basın kuruluşlarına ve bu haberleri yazan gazetecilere basın ahlakı kurallarını hatırlatmayı borç sayarız”.