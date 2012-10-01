Âşık Veysel'in torunlarından AKP'ye tepki: Âşık Veysel siyasete alet edildi

Âşık Veysel’in torunları, AKP’nin kongresinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Uzun İnce Bir Yoldayım” şiirinin sözlerini okuması ve salonda da Veysel’in sesinden bu türkünün çalınmasına tepki gösterdi. Kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını belirten Âşık Veysel’in torunu Halil Süzer, “Âşık Veysel, partiler ve siyaset üstü bir kişidir. Âşık Veysel, siyasete alet edilmek isteniyor” dedi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; yaşananlara sağ olsaydı Âşık Veysel’in de karşı çıkacağını söyleyen Süzer, “Âşık Veysel bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir Cumhuriyet ozanıdır” değerlendirmesini yaptı.



‘O halkın ozanı’



Amaçlarının burada “telif” olmadığını kaydeden Halil Süzer, karşı çıktıkları noktanın Âşık Veysel’in adının ve eserlerinin siyasi bir amaca alet edilmek istenmesi olduğunu kaydetti. Süzer, şöyle konuştu: “Âşık Veysel, hiçbir ideolojinin aleti yapılmamalı. O halkın, Anadolu’nun ve Cumhuriyetin ozanıdır. Âşık Veysel, Atatürk ve devrim ilkelerine gönülden bağlıydı. Âşık Veysel üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar.”



‘Şoke oldum’



Kongrede, Âşık Veysel üzerinden demokrat, ilerici, Alevi, yurtsever insanlara mesaj verilmeye çalışıldığını belirten Süzer, iktidarın bunu Âşık Veysel’i kullanarak değil, direkt kendi uygulamalarıyla göstermesi gerektiğini vurguladı. Süzer, “Kongrede Âşık Veysel’in kendi sesinden türküsünün çalındığını duyunca şoke oldum. AKP’nin Âşık Veysel’i kullanacağı aklımıza gelmezdi. Madem o kadar sahip çıkıyorlardı. Ankara’daki heykelini söküp köyü Şarkışla’ya süreceklerine, orada yeni güzel bir heykel yapsalardı. Ya da köyünün elektriğini karşılarlar, müzeye yol yaparlardı” diye konuştu.

Süzer, “Telif hakları açısından bir dava açacak mısınız” sorusuna ise “Yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. Aile olarak karar vereceğiz” dedi.