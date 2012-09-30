El Arabiya: Türk jetindeki pilotları Suriye ordusu öldürdü

El Arabiya televizyonu Suriye istihbaratına ait olduğu iddia edilen 'çok gizli' belgeler yayınladı. Suriyeli muhaliflerin sızdırdığı belgelere göre, 22 Haziran’da Akdeniz ’e düşen Türk jetindeki iki pilotu Suriye ordusu sağ buldu. "Savaş esiri" muamelesi yapılan pilotlar, Moskova ’dan geldiği öne sürülen emirle “doğal yollardan” öldürülüp cesetleri deniz dibine yerleştirildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi ile bağlantılı olan MBC grubunun sahip olduğu, Dubai merkezli El Arabiya televizyonunda bu akşam yayınlanan haber, kanalın elinde bulunan, Suriye rejimine ait olduğu iddia edilen “çok gizli belgelere” dayanıyor. El Arabiya, Suriyeli muhaliflerden aldığı bu belgelerin bir kısmını doğrulatmayı başardığını belirterek, Akdeniz’de düşen Türk jetinin akıbetiyle ilgili iddialarla yeni bir haber dizisine başladı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF-4E tipi bir keşif uçağı 22 Haziran’da Suriye açıklarında düşmüş, şehit pilotlar Gökhan Ertan ile Hasan Hüseyin Aksoy’un naaşları 1300 metre derinlikten 5 Temmuz’da çıkarılmıştı. El Arabiya, yayınladığı iki belgeye dayanarak pilotların Suriye ordusu tarafından sağ bulunduktan sonra “infaz edildiğini” öne sürdü.

Sorguya çekildiler

“Son derece gizli” olduğu belirtilen ilk belgenin, doğrudan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın makamından çıktığı ve Suriye Özel Operasyonlar Birimi Başkanı Tuğgeneral Hasan Abdülrahman’a gönderildiği öne sürüldü. Belgede, “İki Türk pilot, uçağın Tartus’taki Rus deniz üssü ile koordineli bir şekilde düşürülmesinin ardından Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından yakalandı” deniyor. Esad’ın emriyle Türk pilotlara “savaş esiri” muamelesi yapılması, Özgür Suriye Ordusu’na Türkiye’nin verdiği destek konusunda sorgulanmaları da belgede belirtiliyor. Ardından pilotların Hizbullah’a teslim edilmek üzere Lübnan’a nakledilebileceği ifade ediliyor.

İkinci belge de Suriye Devlet Başkanlığı çıkışlı ve tüm Suriye dış istihbarat birimlerine hitap ediyor.

Belgede, "Rus liderliğinin bilgisi ve rehberliğine dayanarak Özel Kuvvetler Birimi tarafından tutuklanan iki Türk pilotu doğal yollardan ortadan kaldırıp cesetlerini uluslararası sulardaki çakılma bölgesine geri götürme ihtiyacı doğmuştur" deniliyor.

Soru işaretleri

El Arabiya, şehit cenazelerinin 1,300 metre derinliğe nasıl yerleştirildiğini açıklamadı. Ayrıca uçağı vurduğu iddia edilen Grad, güdümlü bir füze değil, güdümsüz bir roket. Kısacası havadaki hareketli bir hedefi vurması neredeyse imkansız.

PKK ile ilgili iddialar

El Arabiya televizyonu tarafından yayınlanan ve Suriye istihbaratına ait olduğu iddia edilen “çok gizli” belgeler arasında PKK'yla ilgili ciddi iddialar da yer alıyor. Söz konusu iddiaların yer aldığı belge, Suriye Devlet Başkanlığı çıkışlı ve tüm Suriye dış istihbarat birimlerine hitap ediyor: Belgede, Suriye hükümetinden Türk hükümetine bir mesaj göndermesi isteniyor ve bu mesajda Şam'ın "PKK’yı Türkiye sınırında harekete geçirebilecek kapasiteye" sahip olduğu imasının yapılması ve Ankara ’nın herhangi hasmane hareket durumunda karşılaşacağı tehlike konusunda bilgilendirilmesi öneriliyor.