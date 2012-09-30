El Arabiya'nın iddiası Ankara'da inandırıcı bulunmadı

El Arabiya televizyonu tarafından ortaya atılan, “Düşürülen RF 4 E uçağının pilotları sağ kurtarıldı ancak Rusya’dan gelen emirle Suriye istihbaratı tarafından öldürülerek enkazın içine bırakıldı” iddiası Ankara’da inandırıcı bulunmadı.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre; askeri havacılık uzmanı emekli hava korgeneral Erdoğan Karakuş, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın naaşların 5 Temmuz’da bulunmasından sonra yaptığı, “Şehit pilotların naaşları enkazın içinde bulundu” açıklamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“1200-1300 metre derinlikte enkazı bulacaksın, daha sonra o enkazın içine pilotların cesetlerini koyacaksın. Bu hiç inandırıcı bir şey değil. Bir kere Suriye’nin elinde böyle bir teknik imkan yok. Uçak düştükten sonra Türk Deniz Kuvvetleri ile Suriye Deniz Kuvvetleri birlikte enkazı arıyorlar. Türk Deniz Kuvvetleri böyle bir şeyi görememiş mi? Ayrıca o bölgede yapılan her hareketlilik yakın takip altındadır, radarlarla izlenir. Belgelerin düzmece olmadığı ne malum? Bakan’ın açıklamasına ve Suriye’nin teknik imkanlarına baktığımızda, bu iddiaların hiç inandırıcılığı yok. Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmek isteyenlerin oyunu olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmak lazım.”

Dışişleri yetkilileri de bir televizyonun ortaya attığı iddialar üzerinden hemen değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirttiler. Başkent kulislerinde ise bu tür iddialar karşısında son derece temkinli olunması gerektiği konuşulurken, iddianın AKP Kongresi öncesi ortaya atılmasına da dikkat çekildi.