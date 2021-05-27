Bakan Soylu: Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında arama kararı verilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik olarak, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarımız, bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmek istediler izin vermedik. " açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda yaptığı açıklamada, soruları yanıtladı:

"Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."

"Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik."

(Akşener açıklaması) Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı."