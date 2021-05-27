Bakan Soylu: Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında arama kararı verilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik olarak, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarımız, bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmek istediler izin vermedik. " açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda yaptığı açıklamada, soruları yanıtladı:
"Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."
"Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik."
(Akşener açıklaması) Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı."
- TIKLAYIN -İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı: Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!
- TIKLAYIN - Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır
- TIKLAYIN - Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"
- TIKLAYIN - Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"
- TIKLAYIN - Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?"
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den 6. video | Peker, Demirören'e seslendi: AKP'li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım, senin oturduğun koltukta benim emeğim var
- TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!