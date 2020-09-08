Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu. Bakan Selçuk, okulların açılması konusunda, "Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız" dedi.

Bakan Ziya Selçuk ayrıca, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok artacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaığı açıklamada, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim öğretime açıyoruz" demişti.

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