Erdoğan: Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretimin yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflardan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz" dedi.

Öte yandan kafe ve restoranların kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak alınacaktır" dedi.

Erdoğan, "Şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımıza bağlıdır" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz. Mevsim hastalıklarının yükü henüz üzerimize binmeden vaka sayısını 100'ün altına, vefat sayılarını da sıfıra indirmeliyiz."

"Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir."

"Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri rabbimize bırakacağız."

"Toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz."

"Ağustos sonu itibariyle 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması talebine bulunulmaması iş yerlerinin pek çoğunun normal düzene geçtiğini gösteriyor."

"Yılın ikinci çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi bir durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte bir toparlanma yaşayacağımızı gösteriyor."

Okullara ilişkin açıklama

"Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflardan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz."

Doğal gaz açıklaması

"Gaz kalitesi bakımından dünyadaki sayılı rezervler arasındadır. İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'e bu sevincimizi daha da artıracağız."

"Gezi olaylarında ülkemizden 24 saat canlı yayın yapan uluslararası medya Avrupa ve Amerika'da yaşanan çok daha kötü toplumsal olayları görmezden geldi. Ülkemiz sınırları DEAŞ terör örgütünün kanlı saldırılarına maruz kalırken uluslararası kamuoyunun kayda değer hiçbir desteğini alamadık. Milletimizle birlikte darbe girişimlerini boşa çıkartıp darbecileri tepelediğimizde ise bu terör örgütü mensuplarına bunlar kucak açtı. Zahirde birbirleriyle kavga halinde görünen ülkelerin sırf Türkiye'nin önünü kesmek için Türkiye'de uyguladıkları uygulamalara şahit olduk."

"Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometre toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekareye hapsetmeye çalışanların oyununu bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık."

"Elbette bugünlere kolay gelmedik. Milletimiz Türkiye'nin uzun demokrasi yolunda attığı her adımın nası akabete uğratıldığını çok iyi biliyor."

"Türkiye'nin ve bizim son 18 yılımız hem demokrasi hem ekonomide bir yandan geçmişin kayıplarını telafi diğer yandan geleceğin altyapısını kurma mücadelesiyle geçti."

"Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyonu olan tek siyasi parti biziz"

"Giresun felaketini biz kalkıp da Akara'dan seyretmiyoruz. Hemen bakan ve milletvekillerimizle birlikte felaket bölgesini yeniden inşa etmenin adımlarını atıyoruz. Bugün Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyonu olan tek siyasi parti biziz."

Doğu Akdeniz ve Ege açıklaması

"Son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Tükiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da bu gerçeği kabullenecektir."

"Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Her fırsatta anlaşmazlıkları uzlaşmayla çözmekten yana olduğunu söylüyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri gücüyle tarihi bir kenara bırakıyorum en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri çalışmalarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum."